Zoran Milanović oduzeo sva odlikovanja Branimiru Glavašu
24.06.2026. 16:58
Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je Branimiru Glavašu sva odlikovanja i priznanja koja je tijekom godina primio. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a na snazi je od 18. lipnja.
Povod za takvu odluku je pravomoćna presuda Visokog kaznenog suda, kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Predsjednik se pritom pozvao na Ustav RH i Zakon o odlikovanjima i priznanjima.
Time je okončano višegodišnje pitanje koje se u javnosti otvorilo nakon što je Milanović 2021. godine Glavašu vratio odličja. Tada je poništio odluku bivšeg predsjednika Ive Josipovića, donesenu nakon ranije pravomoćne presude. Vraćanje odlikovanja temeljilo se na kasnijim odlukama Ustavnog i Vrhovnog suda, kojima su prethodne presude bile ukinute, a postupak vraćen na ponovno suđenje.
Milanović je još tada najavio da će, bude li Glavaš ponovno pravomoćno osuđen, odlikovanja ponovno biti oduzeta. Najnovijom odlukom, Glavaš je ostao bez svih državnih odličja, uključujući Red kneza Trpimira, Red kneza Domagoja, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista te spomenica Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Povod za takvu odluku je pravomoćna presuda Visokog kaznenog suda, kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Predsjednik se pritom pozvao na Ustav RH i Zakon o odlikovanjima i priznanjima.
Time je okončano višegodišnje pitanje koje se u javnosti otvorilo nakon što je Milanović 2021. godine Glavašu vratio odličja. Tada je poništio odluku bivšeg predsjednika Ive Josipovića, donesenu nakon ranije pravomoćne presude. Vraćanje odlikovanja temeljilo se na kasnijim odlukama Ustavnog i Vrhovnog suda, kojima su prethodne presude bile ukinute, a postupak vraćen na ponovno suđenje.
Milanović je još tada najavio da će, bude li Glavaš ponovno pravomoćno osuđen, odlikovanja ponovno biti oduzeta. Najnovijom odlukom, Glavaš je ostao bez svih državnih odličja, uključujući Red kneza Trpimira, Red kneza Domagoja, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista te spomenica Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)