Zoran Milanović

Branimiru Glavašu

sedam godina zatvora

ratnih zločina

vratio odličja

Ive Josipovića

ukinute

oduzeta

Red kneza Trpimira, Red kneza Domagoja, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista te spomenica Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Predsjednik Republikeoduzeo jesva odlikovanja i priznanja koja je tijekom godina primio. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a na snazi je od 18. lipnja.Povod za takvu odluku je pravomoćna presuda Visokog kaznenog suda, kojom je Glavaš osuđen nazbognad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Predsjednik se pritom pozvao na Ustav RH i Zakon o odlikovanjima i priznanjima.Time je okončano višegodišnje pitanje koje se u javnosti otvorilo nakon što je Milanović 2021. godine Glavašu. Tada je poništio odluku bivšeg predsjednika, donesenu nakon ranije pravomoćne presude. Vraćanje odlikovanja temeljilo se na kasnijim odlukama Ustavnog i Vrhovnog suda, kojima su prethodne presude bile, a postupak vraćen na ponovno suđenje.Milanović je još tada najavio da će, bude li Glavaš ponovno pravomoćno osuđen, odlikovanja ponovno biti. Najnovijom odlukom, Glavaš je ostao bez svih državnih odličja, uključujući