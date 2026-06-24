Osječki robotičari osvojili četiri državna naslova i izborili Svjetsko prvenstvo u Portoriku
24.06.2026. 14:44
Mladi robotičari iz Osijeka i okolice ostvarili su izniman uspjeh na nacionalnom finalu World Robot Olympiad (WRO) Hrvatska, održanom 20. lipnja 2026. godine u Samoboru. U konkurenciji više od 70 ekipa iz cijele Hrvatske osvojili su čak četiri naslova državnih prvaka, jedno posebno priznanje i dva dodatna mjesta na pobjedničkom postolju, potvrdivši da osječka regija pripada samom vrhu hrvatske edukacijske robotike.
World Robot Olympiad jedno je od najvećih i najuglednijih svjetskih natjecanja u edukacijskoj robotici. Svake godine okuplja više od 70000 učenika iz više od 100 država svijeta, a samo najbolji timovi s nacionalnih prvenstava dobivaju priliku nastupiti na međunarodnoj završnici. Natjecanje se održava u četiri kategorije – RoboMission, RoboSport, Future Innovators i Future Engineers. Kategorija RoboMission dodatno je podijeljena na tri dobne skupine – Elementary, Junior i Senior – čime se učenicima različitih uzrasta omogućuje natjecanje u izazovima prilagođenima njihovoj dobi i iskustvu.
Najveći uspjeh na ovogodišnjem državnom finalu Hrvatske ostvarili su učenici koji su osvojili prva mjesta u svojim kategorijama te izborili pravo predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu World Robot Olympiad koje će se održati od 8. do 10. prosinca 2026. godine u San Juanu u Portoriku. Time su osigurali priliku odmjeriti svoje znanje i vještine s najboljim mladim robotičarima svijeta te će predstavljati svoju školu, lokalnu zajednicu i Hrvatsku na najvišoj razini WRO natjecanja.
Među hrvatskim predstavnicima na svjetskoj završnici naći će se Mateo Štefanek i Leon Žlender iz OŠ Josipovac, koji su osvojili prvo mjesto u kategoriji Future Engineers. U kategoriji RoboMission Elementary naslov državnih prvaka osvojili su učenici OŠ Frana Krste Frankopana Osijek – Nika Kraljević, Ida Ivanković i Petar Madžarević, dok su u kategoriji RoboMission Junior do zlata stigli Filip Udovčić i Jakov Ćorić iz OŠ Josipovac. Svoj izravan plasman na Svjetsko prvenstvo osigurali su i učenici OŠ August Šenoa Osijek Matej Bučević, Šimun Matrić i Karlo Tufekčić, pobjednici kategorije RoboSport.
Posebno je značajno istaknuti da osječka priča na tome ne završava ma tome. Dok su osvajači prvih mjesta osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu u Portoriku, ekipe koje su osvojile treća mjesta na državnoj razini izborile su nastup na Europskom prvenstvu World Robot Olympiad koje će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu, gdje će Hrvatska ove godine po prvi put ugostiti najbolje mlade robotičare Europe. Te ekipe dolaze iz OŠ August Šenoa, a čine ih Lovro Patarić i Emanuel Brumnić koji su osvojili treće mjesto u RoboSportu, dok su Jakov Pavić i Niko Balatinac osvojili treće mjesto u kategoriji RoboMission Elementary. Važno je istaknuti i posebno priznanje za projekt koje su u kategoriji Future Innovators primili Jona Hajdinjak i Una Mutavdžić također iz OŠ August Šenoa, čije je rješenje i rad prepoznato među najuspješnijima na državnoj razini te su i one ostvarile plasman na Europsko prvenstvo u ovoj kategoriji. Ove će ekipe predstavljati Hrvatsku i svoju školu na Europskom prvenstvu, protiv ponajboljih robotičara Europe, što je također izniman uspjeh.
Iza svih navedenih rezultata stoje mjeseci predanog rada, brojne vježbe i sati testiranja te usavršavanja robotskih rješenja. Učenici su tijekom cijele godine razvijali znanja iz robotike, programiranja, automatike i inženjerstva te pritom pokazali iznimnu kreativnost, upornost i sposobnost timskog rada. Na tom su ih putu vodili i podržavali mentori Tomislav Pandurić iz OŠ Frana Krste Frankopana Osijek, Ivana Vezjak i Sandra Štiks iz OŠ August Šenoa, Anita Duvnjak i Vlatka Mihaljević iz OŠ Josipovac, te Željko Udovčić, Krunoslav Štefanek, Darija Marković i Aleksandar Bojanc-Štembergar iz udruge C.H.A.O.S. Josipovac.
Posebnu vrijednost ovom uspjehu daje suradnja između škola i udruge C.H.A.O.S. Josipovac te mentora i učenika s područja Grada. Važnu ulogu u tome ima upravo Udruga C.H.A.O.S. Josipovac, koja u suradnji sa školama sustavno priprema učenike za natjecanja iz robotike, informatike i matematike, ali i pruža podršku učenicima drugih škola koje u okviru svojih redovnih aktivnosti ne sudjeluju u World Robot Olympiad programu. Kroz radionice, zajedničke pripreme, razmjenu znanja i iskustava te međusobnu pomoć svih natjecatelja i mentora pri razvoju robotskih rješenja, stvorena je snažna mreža suradnje koja povezuje učenike i mentore diljem Osijeka i okolice. Takva kultura zajedništva i međusobne podrške stvara okruženje u kojem uspjesi pojedinih ekipa postaju uspjesi cijele zajednice.
Četiri državna zlata, dva dodatna mjesta na pobjedničkom postolju i posebno priznanje dokaz su da Osijek i Osječko-baranjska županija imaju iznimno talentirane mlade robotičare koji svojim znanjem, radom i rezultatima ravnopravno konkuriraju najboljim ekipama u Hrvatskoj. A koliko je jaka robotička scena u Osijeku govori i činjenica da su na natjecanju sudjelovale i druge ekipe iz navedenih škola, kao i dvije ekipe Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Iako je ovog puta kod njih izostao bolji rezultat, i oni su u jakoj konkurenciji dostojno predstavili svoje škole te im također čestitamo. Ipak, najvažnije je što su svi rezultati ostvareni u okruženju koje njeguje suradnju, razmjenu znanja i međusobnu podršku među učenicima, mentorima, školama i udrugama. Upravo je zajedništvo osječke robotičke zajednice jedan od ključnih razloga zbog kojih njezini učenici već godinama ostvaruju zapažene rezultate na državnoj i međunarodnoj razini.
Foto: Tomislav Pandurić
World Robot Olympiad jedno je od najvećih i najuglednijih svjetskih natjecanja u edukacijskoj robotici. Svake godine okuplja više od 70000 učenika iz više od 100 država svijeta, a samo najbolji timovi s nacionalnih prvenstava dobivaju priliku nastupiti na međunarodnoj završnici. Natjecanje se održava u četiri kategorije – RoboMission, RoboSport, Future Innovators i Future Engineers. Kategorija RoboMission dodatno je podijeljena na tri dobne skupine – Elementary, Junior i Senior – čime se učenicima različitih uzrasta omogućuje natjecanje u izazovima prilagođenima njihovoj dobi i iskustvu.
Najveći uspjeh na ovogodišnjem državnom finalu Hrvatske ostvarili su učenici koji su osvojili prva mjesta u svojim kategorijama te izborili pravo predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu World Robot Olympiad koje će se održati od 8. do 10. prosinca 2026. godine u San Juanu u Portoriku. Time su osigurali priliku odmjeriti svoje znanje i vještine s najboljim mladim robotičarima svijeta te će predstavljati svoju školu, lokalnu zajednicu i Hrvatsku na najvišoj razini WRO natjecanja.
Među hrvatskim predstavnicima na svjetskoj završnici naći će se Mateo Štefanek i Leon Žlender iz OŠ Josipovac, koji su osvojili prvo mjesto u kategoriji Future Engineers. U kategoriji RoboMission Elementary naslov državnih prvaka osvojili su učenici OŠ Frana Krste Frankopana Osijek – Nika Kraljević, Ida Ivanković i Petar Madžarević, dok su u kategoriji RoboMission Junior do zlata stigli Filip Udovčić i Jakov Ćorić iz OŠ Josipovac. Svoj izravan plasman na Svjetsko prvenstvo osigurali su i učenici OŠ August Šenoa Osijek Matej Bučević, Šimun Matrić i Karlo Tufekčić, pobjednici kategorije RoboSport.
Posebno je značajno istaknuti da osječka priča na tome ne završava ma tome. Dok su osvajači prvih mjesta osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu u Portoriku, ekipe koje su osvojile treća mjesta na državnoj razini izborile su nastup na Europskom prvenstvu World Robot Olympiad koje će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu, gdje će Hrvatska ove godine po prvi put ugostiti najbolje mlade robotičare Europe. Te ekipe dolaze iz OŠ August Šenoa, a čine ih Lovro Patarić i Emanuel Brumnić koji su osvojili treće mjesto u RoboSportu, dok su Jakov Pavić i Niko Balatinac osvojili treće mjesto u kategoriji RoboMission Elementary. Važno je istaknuti i posebno priznanje za projekt koje su u kategoriji Future Innovators primili Jona Hajdinjak i Una Mutavdžić također iz OŠ August Šenoa, čije je rješenje i rad prepoznato među najuspješnijima na državnoj razini te su i one ostvarile plasman na Europsko prvenstvo u ovoj kategoriji. Ove će ekipe predstavljati Hrvatsku i svoju školu na Europskom prvenstvu, protiv ponajboljih robotičara Europe, što je također izniman uspjeh.
Iza svih navedenih rezultata stoje mjeseci predanog rada, brojne vježbe i sati testiranja te usavršavanja robotskih rješenja. Učenici su tijekom cijele godine razvijali znanja iz robotike, programiranja, automatike i inženjerstva te pritom pokazali iznimnu kreativnost, upornost i sposobnost timskog rada. Na tom su ih putu vodili i podržavali mentori Tomislav Pandurić iz OŠ Frana Krste Frankopana Osijek, Ivana Vezjak i Sandra Štiks iz OŠ August Šenoa, Anita Duvnjak i Vlatka Mihaljević iz OŠ Josipovac, te Željko Udovčić, Krunoslav Štefanek, Darija Marković i Aleksandar Bojanc-Štembergar iz udruge C.H.A.O.S. Josipovac.
Posebnu vrijednost ovom uspjehu daje suradnja između škola i udruge C.H.A.O.S. Josipovac te mentora i učenika s područja Grada. Važnu ulogu u tome ima upravo Udruga C.H.A.O.S. Josipovac, koja u suradnji sa školama sustavno priprema učenike za natjecanja iz robotike, informatike i matematike, ali i pruža podršku učenicima drugih škola koje u okviru svojih redovnih aktivnosti ne sudjeluju u World Robot Olympiad programu. Kroz radionice, zajedničke pripreme, razmjenu znanja i iskustava te međusobnu pomoć svih natjecatelja i mentora pri razvoju robotskih rješenja, stvorena je snažna mreža suradnje koja povezuje učenike i mentore diljem Osijeka i okolice. Takva kultura zajedništva i međusobne podrške stvara okruženje u kojem uspjesi pojedinih ekipa postaju uspjesi cijele zajednice.
Četiri državna zlata, dva dodatna mjesta na pobjedničkom postolju i posebno priznanje dokaz su da Osijek i Osječko-baranjska županija imaju iznimno talentirane mlade robotičare koji svojim znanjem, radom i rezultatima ravnopravno konkuriraju najboljim ekipama u Hrvatskoj. A koliko je jaka robotička scena u Osijeku govori i činjenica da su na natjecanju sudjelovale i druge ekipe iz navedenih škola, kao i dvije ekipe Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Iako je ovog puta kod njih izostao bolji rezultat, i oni su u jakoj konkurenciji dostojno predstavili svoje škole te im također čestitamo. Ipak, najvažnije je što su svi rezultati ostvareni u okruženju koje njeguje suradnju, razmjenu znanja i međusobnu podršku među učenicima, mentorima, školama i udrugama. Upravo je zajedništvo osječke robotičke zajednice jedan od ključnih razloga zbog kojih njezini učenici već godinama ostvaruju zapažene rezultate na državnoj i međunarodnoj razini.
Foto: Tomislav Pandurić
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)