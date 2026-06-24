Mladi robotičari

izniman uspjeh

World Robot Olympiad (WRO) Hrvatska

70 ekipa

četiri naslova državnih prvaka

jedno posebno priznanje i dva dodatna mjesta

najvećih i najuglednijih svjetskih natjecanja

70000 učenika

RoboMission, RoboSport, Future Innovators i Future Engineers. Kategorija RoboMission

Elementary, Junior i Senior

San Juanu u Portoriku

Mateo Štefanek i Leon Žlender

Nika Kraljević, Ida Ivanković i Petar Madžarević

Filip Udovčić i Jakov Ćorić

Matej Bučević, Šimun Matrić i Karlo Tufekčić

ne završava

treća mjesta

Europskom prvenstvu World Robot Olympiad

Lovro Patarić i Emanuel Brumnić

akov Pavić i Niko Balatinac

Jona Hajdinjak i Una Mutavdžić

Tomislav Pandurić

Ivana Vezjak i Sandra Štiks

Anita Duvnjak i Vlatka Mihaljević

Željko Udovčić, Krunoslav Štefanek, Darija Marković i Aleksandar Bojanc-Štembergar

Udruga C.H.A.O.S. Josipovac

robotike, informatike i matematike

Četiri državna zlata, dva dodatna mjesta

posebno priznanje

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

Foto: Tomislav Pandurić

iz Osijeka i okolice ostvarili suna nacionalnom finalu, održanom 20. lipnja 2026. godine u Samoboru. U konkurenciji više odiz cijele Hrvatske osvojili su čakna pobjedničkom postolju, potvrdivši da osječka regija pripada samom vrhu hrvatske edukacijske robotike.World Robot Olympiad jedno je odu edukacijskoj robotici. Svake godine okuplja više odiz više od 100 država svijeta, a samo najbolji timovi s nacionalnih prvenstava dobivaju priliku nastupiti na međunarodnoj završnici. Natjecanje se održava u četiri kategorije –dodatno je podijeljena na tri dobne skupine –– čime se učenicima različitih uzrasta omogućuje natjecanje u izazovima prilagođenima njihovoj dobi i iskustvu.Najveći uspjeh na ovogodišnjem državnom finalu Hrvatske ostvarili su učenici koji su osvojili prva mjesta u svojim kategorijama te izborili pravo predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu World Robot Olympiad koje će se održati od 8. do 10. prosinca 2026. godine u. Time su osigurali priliku odmjeriti svoje znanje i vještine s najboljim mladim robotičarima svijeta te će predstavljati svoju školu, lokalnu zajednicu i Hrvatsku na najvišoj razini WRO natjecanja.Među hrvatskim predstavnicima na svjetskoj završnici naći će seiz OŠ Josipovac, koji su osvojili prvo mjesto u kategoriji Future Engineers. U kategoriji RoboMission Elementary naslov državnih prvaka osvojili su učenici OŠ Frana Krste Frankopana Osijek –, dok su u kategoriji RoboMission Junior do zlata stigliiz OŠ Josipovac. Svoj izravan plasman na Svjetsko prvenstvo osigurali su i učenici OŠ August Šenoa Osijek, pobjednici kategorije RoboSport.Posebno je značajno istaknuti da osječka priča na tomema tome. Dok su osvajači prvih mjesta osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu u Portoriku, ekipe koje su osvojilena državnoj razini izborile su nastup nakoje će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu, gdje će Hrvatska ove godine po prvi put ugostiti najbolje mlade robotičare Europe. Te ekipe dolaze iz OŠ August Šenoa, a čine ihkoji su osvojili treće mjesto u RoboSportu, dok su Josvojili treće mjesto u kategoriji RoboMission Elementary. Važno je istaknuti i posebno priznanje za projekt koje su u kategoriji Future Innovators primilitakođer iz OŠ August Šenoa, čije je rješenje i rad prepoznato među najuspješnijima na državnoj razini te su i one ostvarile plasman na Europsko prvenstvo u ovoj kategoriji. Ove će ekipe predstavljati Hrvatsku i svoju školu na Europskom prvenstvu, protiv ponajboljih robotičara Europe, što je također izniman uspjeh.Iza svih navedenih rezultata stoje mjeseci predanog rada, brojne vježbe i sati testiranja te usavršavanja robotskih rješenja. Učenici su tijekom cijele godine razvijali znanja iz robotike, programiranja, automatike i inženjerstva te pritom pokazali iznimnu kreativnost, upornost i sposobnost timskog rada. Na tom su ih putu vodili i podržavali mentoriiz OŠ Frana Krste Frankopana Osijek,iz OŠ August Šenoa,iz OŠ Josipovac, teiz udruge C.H.A.O.S. Josipovac.Posebnu vrijednost ovom uspjehu daje suradnja između škola i udruge C.H.A.O.S. Josipovac te mentora i učenika s područja Grada. Važnu ulogu u tome ima upravo, koja u suradnji sa školama sustavno priprema učenike za natjecanja iz, ali i pruža podršku učenicima drugih škola koje u okviru svojih redovnih aktivnosti ne sudjeluju u World Robot Olympiad programu. Kroz radionice, zajedničke pripreme, razmjenu znanja i iskustava te međusobnu pomoć svih natjecatelja i mentora pri razvoju robotskih rješenja, stvorena je snažna mreža suradnje koja povezuje učenike i mentore diljem Osijeka i okolice. Takva kultura zajedništva i međusobne podrške stvara okruženje u kojem uspjesi pojedinih ekipa postaju uspjesi cijele zajednice.na pobjedničkom postolju idokaz su da Osijek i Osječko-baranjska županija imaju iznimno talentirane mlade robotičare koji svojim znanjem, radom i rezultatima ravnopravno konkuriraju najboljim ekipama u Hrvatskoj. A koliko je jaka robotička scena u Osijeku govori i činjenica da su na natjecanju sudjelovale i druge ekipe iz navedenih škola, kao i dvije ekipe. Iako je ovog puta kod njih izostao bolji rezultat, i oni su u jakoj konkurenciji dostojno predstavili svoje škole te im također čestitamo. Ipak, najvažnije je što su svi rezultati ostvareni u okruženju koje njeguje suradnju, razmjenu znanja i međusobnu podršku među učenicima, mentorima, školama i udrugama. Upravo je zajedništvo osječke robotičke zajednice jedan od ključnih razloga zbog kojih njezini učenici već godinama ostvaruju zapažene rezultate na državnoj i međunarodnoj razini.