PU osječko-baranjske

11 prometnih nesreća

teško ozlijeđena

lakše ozlijeđeno

Sletio s kolnika, pa ''napuhao'' 2,90 promila alkohola u organizmu

39-godišnjak

nije prilagodio

sletio na bankinu

nije ozlijeđen

2,90 promila

1.710 eura

zabrane

šest negativnih

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na područjujučer je obavljen očevid na. U tri prometne nesreće jedna osoba je, dok je osam osoba. U osam prometnih nesreća nastala je materijalna šteta.Pet prometnih nesreća dogodilo se na području PPRP Osijek, po dvije na području PP Beli Manastir i PP Našice te po jedna na području PP Donji Miholjac i PP Đakovo.je jučer oko 14.30 sati, upravljao teretnim automobilom kolnikom Ulice Matije Gupca u Klokočevcima te dolaskom do kućnog broja 48/B i zavoja u lijevo, brzinu kretanja svoga vozilaosobinama i stanju ceste, uslijed čega je s vozilom, a zatim na prilazni most na kojem je udario u parkirani osobni automobil, izvijestili su iz policije.U teretnom automobilu nije bilo putnika, a vozač u prometnoj nesrećiUtvrđeno je da 39-godišnjak tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas dok mu je alkotestom utvrđena koncentracija odalkohola u organizmu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Zbog izazivanja prometne nesreće, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te nekorištenja sigurnosnog pojasa 39-godišnjem vozaču slijedi kazna odi zaštitnom mjeromupravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno iprekršajnih bodova.