Teretnim vozilom izletio s ceste pa udario u parkirani automobil, alkotest pokazao 2,90 promila
24.06.2026. 14:05
Na području PU osječko-baranjske jučer je obavljen očevid na 11 prometnih nesreća. U tri prometne nesreće jedna osoba je teško ozlijeđena, dok je osam osoba lakše ozlijeđeno. U osam prometnih nesreća nastala je materijalna šteta.
Pet prometnih nesreća dogodilo se na području PPRP Osijek, po dvije na području PP Beli Manastir i PP Našice te po jedna na području PP Donji Miholjac i PP Đakovo.
Sletio s kolnika, pa ''napuhao'' 2,90 promila alkohola u organizmu
39-godišnjak je jučer oko 14.30 sati, upravljao teretnim automobilom kolnikom Ulice Matije Gupca u Klokočevcima te dolaskom do kućnog broja 48/B i zavoja u lijevo, brzinu kretanja svoga vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, uslijed čega je s vozilom sletio na bankinu, a zatim na prilazni most na kojem je udario u parkirani osobni automobil, izvijestili su iz policije.
U teretnom automobilu nije bilo putnika, a vozač u prometnoj nesreći nije ozlijeđen.
Utvrđeno je da 39-godišnjak tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas dok mu je alkotestom utvrđena koncentracija od 2,90 promila alkohola u organizmu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
Zbog izazivanja prometne nesreće, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te nekorištenja sigurnosnog pojasa 39-godišnjem vozaču slijedi kazna od 1.710 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Pet prometnih nesreća dogodilo se na području PPRP Osijek, po dvije na području PP Beli Manastir i PP Našice te po jedna na području PP Donji Miholjac i PP Đakovo.
Sletio s kolnika, pa ''napuhao'' 2,90 promila alkohola u organizmu
39-godišnjak je jučer oko 14.30 sati, upravljao teretnim automobilom kolnikom Ulice Matije Gupca u Klokočevcima te dolaskom do kućnog broja 48/B i zavoja u lijevo, brzinu kretanja svoga vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, uslijed čega je s vozilom sletio na bankinu, a zatim na prilazni most na kojem je udario u parkirani osobni automobil, izvijestili su iz policije.
U teretnom automobilu nije bilo putnika, a vozač u prometnoj nesreći nije ozlijeđen.
Utvrđeno je da 39-godišnjak tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas dok mu je alkotestom utvrđena koncentracija od 2,90 promila alkohola u organizmu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
Zbog izazivanja prometne nesreće, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te nekorištenja sigurnosnog pojasa 39-godišnjem vozaču slijedi kazna od 1.710 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)