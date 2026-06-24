Kriminalističkim istraživanjem

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Ministarstva unutarnjih poslova

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jedržavljanin Portugala počinio kazneno djelo prijevare na štetuiz Osijeka.Naime, on se u studenom 2024. godine putem SMS poruke predstavio 78-godišnjaku kao njegov sin te mu rekao da jei od njega zatražio, koje mu je 78-godišnjak uplatio, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenog policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.Kako biste se zaštitili od računalnih prijevara policija preporučuje prvenstveno dana sumnjive poruke (ni na SMS ni na e-mail) ili pozive s nepoznatih brojeva telefona.Ako zaprimite SMS, e-mail ili bilo koju drugu poruku koja od vas traži osobne podatke, lozinke ili financijske informacije, ignorirajte ju i obrišite.Legitimitet takvih zahtjeva uvijek treba provjeriti putem službenih kanala ili provjera s vama bliskim osobama. Posebno u takvim porukama nemojte otvarati sumnjive poveznice, takozvane linkove.Zlonamjerne poveznice (linkovi) mogu vas preusmjeriti nakoje izgledaju poput službenih, ali su dizajnirane kako bi ukrale vaše podatke, zaporke ili financijske informacije.Ukoliko posumnjate u prijevarnu namjeru pozivatelja ili istinitost zaprimljene poruke posavjetujte se s vama bliskom osobom ili policijskim službenicima prije dijeljenja bilo kakvih podataka i informacija. Informirajte se o najnovijim prijetnjama i tehnikama prijevara.Preporučaju vam posjet internet stranici, koja je dio projekta, a na kojoj možete pronaći detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.