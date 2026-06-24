Nasjeo na SMS prijevaru: Osječanin mislio da pomaže sinu, ostao bez 1.850 eura
24.06.2026. 13:26
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 26-godišnji državljanin Portugala počinio kazneno djelo prijevare na štetu 78-godišnjaka iz Osijeka.
Naime, on se u studenom 2024. godine putem SMS poruke predstavio 78-godišnjaku kao njegov sin te mu rekao da je promijenio broj mobitela i od njega zatražio 1.850 eura, koje mu je 78-godišnjak uplatio, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Samozaštitnim ponašanjem protiv svih oblika prijevara
Kako biste se zaštitili od računalnih prijevara policija preporučuje prvenstveno da ne odgovarate na sumnjive poruke (ni na SMS ni na e-mail) ili pozive s nepoznatih brojeva telefona.
Ako zaprimite SMS, e-mail ili bilo koju drugu poruku koja od vas traži osobne podatke, lozinke ili financijske informacije, ignorirajte ju i obrišite.
Legitimitet takvih zahtjeva uvijek treba provjeriti putem službenih kanala ili provjera s vama bliskim osobama. Posebno u takvim porukama nemojte otvarati sumnjive poveznice, takozvane linkove.
Zlonamjerne poveznice (linkovi) mogu vas preusmjeriti na lažne stranice koje izgledaju poput službenih, ali su dizajnirane kako bi ukrale vaše podatke, zaporke ili financijske informacije.
Ukoliko posumnjate u prijevarnu namjeru pozivatelja ili istinitost zaprimljene poruke posavjetujte se s vama bliskom osobom ili policijskim službenicima prije dijeljenja bilo kakvih podataka i informacija. Informirajte se o najnovijim prijetnjama i tehnikama prijevara.
Preporučaju vam posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj možete pronaći detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Naime, on se u studenom 2024. godine putem SMS poruke predstavio 78-godišnjaku kao njegov sin te mu rekao da je promijenio broj mobitela i od njega zatražio 1.850 eura, koje mu je 78-godišnjak uplatio, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Samozaštitnim ponašanjem protiv svih oblika prijevara
Kako biste se zaštitili od računalnih prijevara policija preporučuje prvenstveno da ne odgovarate na sumnjive poruke (ni na SMS ni na e-mail) ili pozive s nepoznatih brojeva telefona.
Ako zaprimite SMS, e-mail ili bilo koju drugu poruku koja od vas traži osobne podatke, lozinke ili financijske informacije, ignorirajte ju i obrišite.
Legitimitet takvih zahtjeva uvijek treba provjeriti putem službenih kanala ili provjera s vama bliskim osobama. Posebno u takvim porukama nemojte otvarati sumnjive poveznice, takozvane linkove.
Zlonamjerne poveznice (linkovi) mogu vas preusmjeriti na lažne stranice koje izgledaju poput službenih, ali su dizajnirane kako bi ukrale vaše podatke, zaporke ili financijske informacije.
Ukoliko posumnjate u prijevarnu namjeru pozivatelja ili istinitost zaprimljene poruke posavjetujte se s vama bliskom osobom ili policijskim službenicima prije dijeljenja bilo kakvih podataka i informacija. Informirajte se o najnovijim prijetnjama i tehnikama prijevara.
Preporučaju vam posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj možete pronaći detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)