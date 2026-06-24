Općina Bizovac ugovorila radove vrijedne 317 tisuća eura za pristup Regionalnom centru civilne zaštite
24.06.2026. 13:05
Na temelju prethodno izrađene projektno-tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave, u srijedu, 24. lipnja 2026. godine, u općinskoj vijećnici Općine Bizovac potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji pristupne ceste, vodoopskrbne mreže, sustava odvodnje te crpne stanice do zgrade Regionalnog centra civilne zaštite u Bizovcu smještene na prostoru bivše bizovačke ciglane. Ugovor su potpisali općinski načelnik Srećko Vuković u ime Općine Bizovac
i direktorica tvrtke Kanivo d.o.o. iz Osijeka Nikolina Zrno.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 317.051,20 eura s uključenim PDV-om.
Financijsku potporu realizaciji projekta pružaju Osječko-baranjska županija, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te Hrvatske vode putem društva Vodovod-Osijek d.o.o.
Foto: Općina Bizovac
i direktorica tvrtke Kanivo d.o.o. iz Osijeka Nikolina Zrno.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 317.051,20 eura s uključenim PDV-om.
Financijsku potporu realizaciji projekta pružaju Osječko-baranjska županija, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te Hrvatske vode putem društva Vodovod-Osijek d.o.o.
Foto: Općina Bizovac
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