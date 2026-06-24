projektno-tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave

Općine Bizovac

izgradnji

Srećko Vuković

Nikolina Zrno

317.051,20 eura

Foto: Općina Bizovac

Na temelju prethodno izrađene, u srijedu, 24. lipnja 2026. godine, u općinskoj vijećnicipotpisan je ugovor za izvođenje radova napristupne ceste, vodoopskrbne mreže, sustava odvodnje te crpne stanice do zgrade Regionalnog centra civilne zaštite u Bizovcu smještene na prostoru bivše bizovačke ciglane. Ugovor su potpisali općinski načelniku ime Općine Bizovaci direktorica tvrtke Kanivo d.o.o. iz OsijekaUkupna vrijednost ugovorenih radova iznosis uključenim PDV-om.Financijsku potporu realizaciji projekta pružaju Osječko-baranjska županija, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te Hrvatske vode putem društva Vodovod-Osijek d.o.o.