[FOTO] Sajam SALORI okupio izlagače iz pet zemalja i brojne posjetitelje
25.04.2026. 12:39
U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, svečano je otvoren 21. SALORI - Sajam lova, ribolova i turizma. Organizatori Sajma su Gospodarski centar Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Lovačkim savezom Osječko-baranjske županije i Hrvatskim športsko ribolovnim savezom. Partner sajma su Hrvatske šume, a pokrovitelji su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstvo turizma i sporta.
Otvorenju sajma nazočila je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Stipan Šašlin, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Marinko Beljo, zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin te drugi uzvanici.
Županica Nataša Tramišak istaknula je važnost sajma SALORI, kao jednog od omiljenih i značajnih gospodarskih događanja u županiji jer su lov i ribolov važne društvene i gospodarske djelatnosti. – U Gospodarskom centru OBŽ je u posljednje 3 godine održano više od 90 različitih događanja. U planu je i daljnji razvoj koji uključuje izgradnju poslovnog tornja od 10 katova te novi kongresno-konferencijski prostor s ugostiteljskim sadržajima.
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin naglasio je važnost ovog sajma za grad i turizam jer on privlači izlagače i posjetitelje ne samo iz Hrvatske, već i inozemstva.
- Sajam ima i međunarodni karakter, budući da uz domaće izlagače, sudjeluju i predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Austrije, Slovenije i Slovačke, ukupno njih više od 90 - kazala je direktorica Gospodarskog centra Ivana Rešetar.
Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak istaknuo je kako lovci uvijek rado dolaze Osječko-baranjsku županiju, koja ima prekrasnu prirodu i puno divljači.
Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, stoga posjetitelji imaju priliku razgledati raznovrsnu lovačku i ribolovnu opremu te istražiti atraktivne ponude kontinentalnog turizma i aktivnog odmora. Osim izložbenog dijela, održat će se i niz stručno pratećih aktivnosti, tradicionalno kuhanje fiša te natjecanje u ribolovu.
Sajam traje do nedjelje, 26. travnja, a za posjetitelje je otvoren svaki dan od 10 do 19 sati. Cijena ulaznice je 5,00 eura za sva tri dana, s tim da je ulaz slobodan za djecu u dobi do 15 godina, dok je parking besplatan.
Foto: OBŽ
