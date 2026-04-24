Osječki gradonačelniki državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladihuručili su izvođaču radova, ugovor o izgradnji. Projekt je to vrijedanod čega jebespovratnih europskih sredstava..“- rekao je gradonačelnik Radić te istaknuo da od početka mandata intenzivno radi na proširenju vrtićkih kapaciteta.“- izjavio je gradonačelnik Ivan Radić.Državna tajnica Mužinić Bikić istaknula je Osijek kao primjer grada koji ulaže usvoje djece..“- izjavila je državna tajnica Mužinić Bikić.Ravnateljica DV Osijekizjavila je da su djeca iz Bambija za vrijeme trajanja radova smještena u vrtiću Stribor na Vijencu Ivana Meštrovića.“- rekla je ravnateljica Mihaljević.Novi je vrtić dio velikih ulaganja ugdje su u tijeku radovi narekonstrukcije Copacabane. Ondje se planira i izgradnja Centralne školske kuhinje, hrvatski pilot-projekt koji će svim osječkim učenicima osnovnih škola osigurati jednaku i kvalitetnu prehranu..“- rekla je predsjednica Vijeća Mjesnoga odbora Lijeva obalaPredstavnik izvođača radova, tvrtke Planum građenje,pojasnio je da se postojeći objekt ruši, te da sepovršine 900 četvornih metara. Rok za izvođenje radova je 15 mjeseci.Projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Bambi u Podravlju je sufinanciran sredstvimaiz programa Europskog fonda za regionalni razvoj. (PK.6.1.01.0115 )Gradonačelnik Radić najavio je danas donošenje novoga Urbanističkog plana uređenja Lijeve obale..“- zaključio je gradonačelnik Radić.