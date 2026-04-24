Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Ulica 3. gardijske brigade Kune, Vijenac I. Meštrovića, Kaštelanska, Trg Ante Starčevića, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Ulica J. J. Strossmayera od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - Huttlerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Franje Markovića, Kralja Petra Svačića, Zrinjevac, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 8:00 do 21:00 sat
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata
NTL - Vatrogasna ul., Ul. Svete Ane, Ružina ul., Sv. Roka od 8:00 do 13:00 sati
BOSO - 6:00 do 00:00 sati

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - od 9:00 do 14:00 sati
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:109

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa