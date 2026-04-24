Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Kultura
Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske stiže u Dvoranu Franjo Krežma 28. travnja 2026., s početkom u 19.00 sati i pod ravnanjem maestra Josipa Hrastića, Osječanima na dar izvest će koncert na čijem će se repertoaru naći djela Šostakoviča, Galantea, Cesarinija, Lovregiojja i Yagisawe.

Nakon što je u rujnu prošle godine Jazz orkestar oružanih snaga RH energičnom izvedbom stranih i domaćih evergreena, „Krežmu“ digao „na noge“, ovaj put nam iz Hrvatske vojske dolaze u klasičnijem repertoarnom ruhu, ali u jednako vrhunskoj instrumentalističkoj formi. Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga uz Zapovjedništvo, Orkestar hrvatske mornarice i Klapu Sv. Juraj pružaju glazbenu potporu za potrebe državnog i vojnog protokola, ali po svojoj su koncertnoj djelatnosti postali prepoznatljivi širom Hrvatske i Europe. Tijekom godina orkestrom su ravnali mnogi uvaženi dirigenti: Mladen Tarbuk, Dragan Sremec, Tomislav Uhlik, Tomislav Fačini, Uroš Lajovic, Miljenko Prohaska, Pavle Dešpalj, Nikša Bareza, Vjekoslav Šutej, Vladimir Kranjčević i brojni drugi. Okosnicu repertoara čine originalne skladbe za puhače, hrvatske praizvedbe djela svjetske glazbene baštine, djela suvremenih skladatelja i praizvedbe hrvatskih autora.

Od rujna 2025. godine, Josip Hrastić, koji će dirigirati i osječkim koncertom, preuzima dužnost umjetničkog voditelja Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske. Iako pripada dirigentima mlađe generacije, iza njega je veliko iskustvo u glazbenim projektima. Nakon završene srednje glazbene škole „Blagoje Bersa“, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu upisuje studij dirigiranja, najprije u klasi mo. Uroša Lajovica, a kasnije i mo. Mladena Tarbuka.

Već kao student asistira dirigentima u mnogim značajnim projektima, a za svoj studentski i umjetnički rad na opernoj predstavi Gustava Mahlera Iz čudesnog dječakovog roga nagrađen je i Rektorovom nagradom.

Vodio je brojne tamburaške ansamble, zbor Capella juris, Limenu glazbu Vrbovec, a redovito dirigira i opernim izvedbama i praizvedbama djela..

Na koncertu u utorak, 28.4. solistički dio pripast će natporučniku Filipu Rušnovu, istaknutom hrvatskom klarinetistu mlađe generacije, u izvedbi virtuozne Lovreglijeve fantazije na teme iz opere La Traviata u kojoj posebno dolazi do izražaja tehnika i izražajnost solista.

Ulaz na koncert je besplatan, ali potrebno je preuzeti besplatne ulaznice na porti Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata) ili online na Core-event.co.


Foto: Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:107

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa