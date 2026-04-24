Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske

Dvoranu Franjo Krežma 28. travnja 2026.,

19.00 sati

Foto: Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske

stiže us početkom ui pod ravnanjem maestra, Osječanima na dar izvest će koncert na čijem će se repertoaru naći djelaNakon što je u rujnu prošle godine Jazz orkestar oružanih snaga RH energičnom izvedbom stranih i domaćih evergreena, „Krežmu“ digao „na noge“, ovaj put nam iz Hrvatske vojske dolaze u klasičnijem repertoarnom ruhu, ali u jednako vrhunskoj instrumentalističkoj formi. Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga uz Zapovjedništvo, Orkestar hrvatske mornarice i Klapu Sv. Juraj pružaju glazbenu potporu za potrebe državnog i vojnog protokola, ali po svojoj su koncertnoj djelatnosti postali prepoznatljivi širom Hrvatske i Europe. Tijekom godina orkestrom su ravnali mnogi uvaženi dirigenti:i brojni drugi. Okosnicu repertoara čine originalne skladbe za puhače, hrvatske praizvedbe djela svjetske glazbene baštine, djela suvremenih skladatelja i praizvedbe hrvatskih autora.Od rujna 2025. godine,, koji će dirigirati i osječkim koncertom, preuzima dužnost umjetničkog voditelja Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske. Iako pripada dirigentima mlađe generacije, iza njega je veliko iskustvo u glazbenim projektima. Nakon završene srednje glazbene škole „Blagoje Bersa“, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu upisuje studij dirigiranja, najprije u klasi mo., a kasnije i mo.Već kao student asistira dirigentima u mnogim značajnim projektima, a za svoj studentski i umjetnički rad na opernoj predstavi Gustava Mahlera Iz čudesnog dječakovog roga nagrađen je i Rektorovom nagradom.Vodio je brojne tamburaške ansamble, zbor Capella juris, Limenu glazbu Vrbovec, a redovito dirigira i opernim izvedbama i praizvedbama djela..Na koncertu u utorak, 28.4. solistički dio pripast će natporučniku Filipu Rušnovu, istaknutom hrvatskom klarinetistu mlađe generacije, u izvedbi virtuozne Lovreglijeve fantazije na teme iz opere La Traviata u kojoj posebno dolazi do izražaja tehnika i izražajnost solista.Ulaz na koncert je, ali potrebno je preuzeti besplatne ulaznice na porti Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata) ili online na Core-event.co.