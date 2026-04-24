Konferencija o sigurnosti hrane i održivosti proizvodnje Foodcooltour.

Osijek definitivno ima potencijal biti intelektualni centar Europe za budućnost hrane. I zato ovdje gradimo temelje, spajamo znanost i praksu, jačamo proizvođače i poduzetnike, razvijamo infrastrukturu i inovacije, te stvaramo prostor za dijalog kakav će se upravo danas ovdje i održati. Jer na kraju dana, budućnost hrane neće odlučiti samo tehnologija, neće odlučiti samo politika, odlučit će ljudi, ljudi koji surađuju, koji dijele znanje, koji imaju hrabrosti misliti dugoročno

Želim čestitati onima koji su organizirali konferenciju Foodcooltour, po drugi puta. Mislim da je iznimno važna zato što stavlja Osijek u središte. Tema o sigurnosti hrane, poljoprivredne proizvodnje i prehrambene proizvodnje je jedna vrlo važna tema, aktualna tema. U ovim globalnim velikim promjenama, hrana postaje isto tako oružje i jako je važno da Hrvatska kao država učini sve što može kako bi bila samodostatna u što je više moguće proizvoda.

Drago mi je da smo danas obišli Saponiju, ja bih rekao simbol gospodarskog kontinuiteta i gospodarske snage grada Osijeka. Tvrtka koja dugi niz godina posluje u gradu Osijeku, koja zapošljava velik broj naših sugrađana i koja je jedna od zaslužnih za gospodarske uspjehe grada Osijeka koji bilježe u ovom trenutku rekordno visoku zaposlenost, rekordno nisku nezaposlenost. Kao što znate, u našoj gospodarskoj zoni u Nemetinu Saponija je jedan od stanovnika

Svi znamo da su oni jedan od naših najvažnijih i najjačih poslodavaca, ali i brendova, kako Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, tako i Republike Hrvatske. Zaista, dug niz godina u kontinuitetu kvalitetne proizvodnje, zadržavanja i očuvanja radnih mjesta i u ovim vremenima koje su inače bila izazovna govori o tome koliko su oni zapravo posvećeni održati i očuvati ono što su generacije prije njih izgradile

Drago nam je da smo imali prilike pokazati naše razvojne i proizvodne kapacitete. Nastavljamo dalje investirati u naše proizvodne kapacitete. Uskoro ćete biti svjedoci i nekih novih najava, nekih novih investicija

Hrvoje Bujan

Vidjeli smo pogone i radnice i radnike, čini mi se da je to poduzeće, to je tvrtka koja itekako odgovorno se odnosi prema svojim zaposlenicima, prema okolišu, prema tržištu, prema svojim potrošačima, tako da mogu samo iskreno čestitati i poželjeti puno uspjeha u budućnosti. Najavljuju i velike investicije, najavljuju i novo zapošljavanje, tako da je to važno za sve i posebno mi je drago da su pohvalili suradnju s gradom Osijekom, s Osječko-baranjskom županijom

U Osijeku se 23. i 24. travnja održavaUz domaćine, gradonačelnika Osijekai ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH)u programu sudjeluje i predsjednik Hrvatskog sabora, izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dr., potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstvai županica Osječko-baranjske županijeOsječki gradonačelniku svom je pozdravnom govoru u osječkojistaknuo da konferencija o sigurnosti hrane nije slučajno u Osijeku jer je Osijek sveučilišni grad, mjesto gdje se spajaju polje, laboratorij i tržište..“- rekao je gradonačelnik Radić.Predsjednik Hrvatskog saboraistaknuo je da ovakvi događaji povezuju znanost, ljude koji donose odluke, proizvođače, velike kompanije.„ – izjavio je predsjednik Hrvatskog saboraNa dvodnevnoj konferenciji sudjeluju predstavnicite stručnjaci europskih regulatornih tijela poput Njemačkog saveznog instituta za procjenu rizika (BfR). Među panelistima su i predstavnici akademske zajednice, donositelja odluka, stručnjaci za ekonomiju, marketing, komunikaciju, IT.Nakon otvorenja Foodcooltoura predsjednik Sabora, gradonačelniki županicaposjetili su Saponiju, jednu od najstarijih osječku tvornica koja u kontinuitetu proizvodi više od 130 godina. Ondje su u društvu predsjednika Upravei članova uprave obišli proizvodne pogone..“- izjavio je nakon obilaska gradonačelnik Radić te dodao da je riječ o društveno odgovornoj tvrtki.„Nakon jednog sastanka s gospodinom Grbešićem dogovorili smo se da preuzmemo, ajmo to tako reći, Futsal klub Osijek. Od kluba koji se bori za opstanak došli smo danas do kluba koji će, siguran sam, ove sezone uzeti naslov prvaka Hrvatske. „- istaknuo je gradonačelnik..“- izjavila je županica Tramišak..“- izjavio je član Uprave Saponije.“- zaključio je na kraju posjeta predsjednik Sabora Gordan Jandroković.