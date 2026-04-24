Servisne informacije [24. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
24.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, na istoku uz prolazno umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 20°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica jablanova 44, 43/a, 57, Ulica čempresa 7/a, Sv. leopolda Bogdana Mandića 113
od 8:30 do 11:00 sati - Fruškogorska 6/b, 6/c, Kolodvorska 118-146 par, 154, 159-165 nep, 169
od 11:00 do 13:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 130, 134, 138-168 par, 172, 172/a, 174-176 par, 184/a, 186, 190, 190/a, 190/b
od 12:00 do 14:00 sati - Istarska 2-10 par, Otokara Keršovanija 2, 2/a, 4-10 par, 10/b, Park kralja Držislava 1, Ulica Dobriše Cesarića 2-8 par, 8/a, 8/b, 10-12 par, 12/a, 14-28 par, 1-11 nep, 11/a, 13, Ulica kralja Zvonimira 1, 1/a, Vukovarska cesta 27/c, 27/d
Višnjevac
od 11:30 do 14:00 sati - Lugarski put I 6/a, 1-5 nep, 5/a, 7-15 nep, 15/a, Lugarski put II 2, 2/a, 6, 6/a, 8/b, 10, 1, Ulica bana Josipa Jelačića 166/b, 166/c, 168-180 par, 184-196 par, Ulica Dinka Šimunovića 2-14 par, 1, 1/a, 1/b, 3-9 nep
Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Antunovačka 26-40 par, 5-15 nep, 15/a, 17-23 nep, Cetinska 2-18 par, 18/a, 18/b, 20, 1-15 nep, Savska 2-6 par, 1-5 nep
Nemetin
od 8:00 do 10:00 sati - Nemetin 244, Vinogradska 152-158 par, 162-164 par, 187-189 nep, 193-205 nep, 211, 217, Vukovarska cesta 326, 330-338 par, 338/b, 338/c, 340, 340/a, 342-344 par, 384-388 par, 394, 398-402 par, 406-408 par, 412, 416-422 par, 426,426/a,428-432 par, 432/a, 432/b, 432/c, 432/d, 434, 438-440 par, 440/a, 442, 219/e, 221, 225-227 nep, 227/a, 227/b, 229, 229/a
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-28.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- Festival znanosti [2026.]
- FOODCOOLTOUR ponovno stavlja Osijek u središte europske i hrvatske rasprave o sigurnosti hrane
- EFOS: 15. Region, Entrepreneurship, Development (RED) konferencija
- Galerija Knifer: Otvorenje izložbe "A moglo je biti drugačije"
- Galerija Waldinger: Otvorenje izložbe "Načelo varijacije"
- 21. Salori - sajam lova, ribolova i turizma
- Privremena regulacija prometa u Ulici W. Wilsona i izmjena trase autobusne linije A7
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)