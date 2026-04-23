Edukativna i interaktivna radionica povodom Međunarodni dana plamenaca
23.04.2026. 12:28
Jeste li znali da plamenci svoju prepoznatljivu ružičastu boju ne dobivaju rođenjem?
U sklopu EAZA kampanje „Wetlands for Life“, osječki ZOO vrt pripremio je edukativnu i interaktivnu radionicu za sve uzraste!
Kroz razgovor s edukatorima, kratka objašnjenja i praktične demonstracije saznat ćete:
- kako plamenci žive
- čime se hrane
- zašto su močvarna staništa ključna za njihov opstanak
Sve o plamencima saznajte:
- 26. 4. 2026.
- 10:00 – 16:00
- Zoo vrt Osijek (kod nastambe emua)
NAPOMENA: Tijekom dana održava se i redovno javno hranjenje životinja prema nedjeljnom rasporedu
Očekuje vas zabavno učenje, zanimljive činjenice i iskustvo koje se pamti!
U sklopu EAZA kampanje „Wetlands for Life“, osječki ZOO vrt pripremio je edukativnu i interaktivnu radionicu za sve uzraste!
Kroz razgovor s edukatorima, kratka objašnjenja i praktične demonstracije saznat ćete:
- kako plamenci žive
- čime se hrane
- zašto su močvarna staništa ključna za njihov opstanak
Sve o plamencima saznajte:
- 26. 4. 2026.
- 10:00 – 16:00
- Zoo vrt Osijek (kod nastambe emua)
NAPOMENA: Tijekom dana održava se i redovno javno hranjenje životinja prema nedjeljnom rasporedu
Očekuje vas zabavno učenje, zanimljive činjenice i iskustvo koje se pamti!
