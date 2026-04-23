Dječja predstava, humanitarna subota i najava velike utrke malih puzača u Portanovi
23.04.2026. 11:00
Pred nama je još jedan sadržajan vikend u Portanovi u kojem će svatko pronaći nešto za sebe – od dječje predstave i zabave za najmlađe, preko zdravstveno-humanitarnih aktivnosti, pa sve do shopping prilika i najave jednog od najomiljenijih događanja godine.
Teatar To Go stiže u Portanovu
U subotu, 25. travnja u 11 sati, na 1. katu ispred Müllera, najmlađe posjetitelje očekuje vesela i edukativna dječja predstava „Botaničari“.
Riječ je o interaktivnoj predstavi koja kroz igru, smijeh i zabavne situacije djecu potiče na razmišljanje o važnosti očuvanja okoliša i prirode. Predstava je idealna prilika za obiteljski izlazak, a ujedno će se njome u Portanovi obilježiti i Dan planeta Zemlje.
Humanitarna subota u Portanovi
Dok će mališani uživati u predstavi, odrasli će u subotu imati priliku učiniti nešto dobro za sebe i za druge.
Čuj, srce ti priča! Od 10 do 13 sati u prizemlju Portanove održava se javnozdravstveni projekt „Čuj, srce ti priča!“, u sklopu kojega će posjetitelji moći besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi te napraviti jednokanalni EKG.
Projekt provodi udruga studenata medicine CroMSIC Hrvatska, uz podršku relevantnih zdravstvenih institucija i stručnjaka.
Dobrovoljno darivanje krvi
U istom danu, od 16 do 19 sati na 2. katu, održat će se i redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koju organiziraju i provode djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek te Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek.
PittaRosso outlet i dalje traje
Na parkiralištu Portanove i dalje traje PittaRosso šatorska rasprodaja. Dok traje preuređenje njihove trgovine u centru, posjetitelji mogu iskoristiti odlične popuste i pronaći atraktivne komade po sjajnim cijenama.
Neradne nedjelje u travnju
Podsjećamo kako su sve nedjelje u travnju neradne za trgovine, no zabava u Portanovi ne staje. Drugi kat centra i dalje radi prema prilagođenom radnom vremenu, a aktualne informacije posjetitelji u svakom trenutku mogu provjeriti na web stranici Portanove.
I nedjeljom Portanova ostaje mjesto za dobar provod.
U svibnju stiže Velika utrka malih puzača
Vrijeme je da pripreme započnu jer se u Portanovu vraća jedno od najomiljenijih događanja – Velika utrka malih puzača.
Najljepše, najslađe i najzabavnije natjecanje na svijetu ponovno okuplja male natjecatelje i njihove navijače, a više informacija o terminu, kategorijama, prijavama i nagradama stiže uskoro.
Portanova i ovoga vikenda donosi spoj zabave, humanosti i odlične atmosfere – vidimo se!
