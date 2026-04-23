[Sponzorirani članak]

Pred nama je još jedanu kojem će svatko pronaći nešto za sebe –, pa sve doi najave jednog odna 1. katu ispred Müllera, najmlađe posjetitelje očekuje vesela i edukativna dječja predstava „“.Riječ je okoja kroz igru, smijeh i zabavne situacije djecu potiče na razmišljanje o važnosti očuvanja okoliša i prirode. Predstava je idealna prilika za obiteljski izlazak, a ujedno će se njome u Portanovi obilježiti iDok će mališani uživati u predstavi, odrasli će u subotu imati priliku učiniti nešto dobro za sebe i za druge.! Odu prizemlju Portanove održava se javnozdravstveni projekt „“, u sklopu kojega će posjetitelji moći besplatno izmjeritite napraviti jednokanalniProjekt provodi u, uz podršku relevantnih zdravstvenih institucija i stručnjaka.U istom danu,na 2. katu, održat će se i, koju organiziraju i provode djelatniciteNa parkiralištu Portanove i dalje traje. Dok traje preuređenje njihove trgovine u centru, posjetitelji mogu iskoristiti odlične popuste i pronaći atraktivne komade po sjajnim cijenama.Podsjećamo kako su sve nedjelje u travnju, none staje. Drugi kat centra i dalje radi prema, a aktualne informacije posjetitelji u svakom trenutku mogu provjeriti na web stranici Portanove.I nedjeljom Portanova ostaje mjesto za dobar provod.Vrijeme je da pripreme započnu jer se u Portanovu vraća jedno od najomiljenijih događanja –Najljepše, najslađe i najzabavnije natjecanje na svijetu ponovno, a više informacija o terminu, kategorijama, prijavama i nagradama stiže uskoro.Portanova i ovoga vikenda donosi spoj– vidimo se!