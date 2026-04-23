Privremena regulacija prometa u Ulici W. Wilsona i izmjena trase autobusne linije A7
23.04.2026. 9:15
Zbog izvođenja radova u Ulici W. Wilsona u Osijeku, od četvrtka 23. travnja u 08:00 sati do petka 24. travnja 2026. u 18:00 sati, za promet će biti zatvoren zapadni kolnički trak navedene ulice na dionici od Ulice M. Divalta do južne prilazne ceste (kod kućnog broja W. Wilsona 13), i to za vozila koja se kreću iz smjera sjevera prema jugu.
S time u svezi GPP d.o.o. je u obvezi preusmjeriti svoju autobusnu liniju A7: DRINSKA – USKE NJIVE – DRINSKA prema sljedećem: u dolasku iz Drinske i Trpimirove ulice autobusna linija produžava Divaltovom ulicom - desno na križanju u Vatrogasnu ulicu – te dalje lijevo Kninskom ulicom po trasi linije.
Ovakvim preusmjerenjem autobusne linije privremeno se neće koristiti stajalište Delnička ulica jug, uz napomenu da na izmještenom dijelu nema zamjenskih privremenih stajališta.
Odmah po završetku planiranih radova i otvaranjem navedene ulice za promet u oba smjera, GPP se vraća ustaljenoj trasi A7 linije.
