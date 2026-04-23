34-godišnjak pritvoren zbog sumnje na spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece
23.04.2026. 10:10
Policijska uprava vukovarsko-srijemska je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.
Naime, policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi i pronašli te privremeno oduzeli materijal inkriminirajućeg sadržaja, izvijestili su iz policije.
Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posjedovao i razmjenjivao inkriminirajuće sadržaje, dodaju u priopćenju.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je danas 22. travnja 2026. godine, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
