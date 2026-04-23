Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Policijska uprava vukovarsko-srijemska je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Naime, policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi i pronašli te privremeno oduzeli materijal inkriminirajućeg sadržaja, izvijestili su iz policije.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posjedovao i razmjenjivao inkriminirajuće sadržaje, dodaju u priopćenju.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je danas 22. travnja 2026. godine, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:118

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa