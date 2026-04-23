Osijek među vodećima: milijunska ulaganja u zgrade i kvalitetu života
23.04.2026. 9:34
Osijek je za 2026. godinu osigurao 900.000 eura za sufinanciranje uređenja pročelja i ugradnje dizala u stambenim zgradama te se time svrstao među hrvatske gradove s najvećim izdvajanjima za te namjene.
Od tog iznosa 800.000 eura namijenjeno je programu uređenja pročelja, a 100.000 eura programu ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako je riječ o ulaganjima koja izravno utječu na kvalitetu života građana.
„Osijek razvijamo kao moderan i pristupačan grad, a ovi programi izravno doprinose tom cilju. Uređenjem pročelja čuvamo izgled grada, a ugradnjom dizala olakšavamo svakodnevni život starijim sugrađanima i osobama smanjene pokretljivosti. Zato Grad Osijek osigurava značajna sredstva i aktivno se uključuje u provedbu ovih programa”, poručio je gradonačelnik Ivan Radić.
Javni pozivi Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine otvoreni su od 15. travnja do 31. kolovoza 2026., a prijave se podnose putem aplikacije Ministarstva.
Javni poziv za sufinanciranje uređenja pročelja odnosi se na višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina, uz druge uvjete propisane pozivom. Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave sudjeluju svaka s po jednom trećinom troškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici, uz ograničenja i uvjete utvrđene javnim pozivom.
Javni poziv za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup odnosi se na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje ispunjavaju uvjete propisane pozivom, a cilj mu je poboljšanje pristupačnosti. Grad Osijek sudjeluje u sufinanciranju ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe na svom području u visini jedne trećine ukupnih troškova, pri čemu maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi 25.000 eura, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Programom.
Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Foto: Matija Milanović/Arhiv
