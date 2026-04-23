Osijek

900.000 eura

uređenja pročelja i ugradnje dizala

najvećim izdvajanjima

800.000 eura

100.000 eura

Ivan Radić

kvalitetu života

Osijek razvijamo kao moderan i pristupačan grad, a ovi programi izravno doprinose tom cilju. Uređenjem pročelja čuvamo izgled grada, a ugradnjom dizala olakšavamo svakodnevni život starijim sugrađanima i osobama smanjene pokretljivosti. Zato Grad Osijek osigurava značajna sredstva i aktivno se uključuje u provedbu ovih programa

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

višestambene i stambeno-poslovne zgrade

zaštićeno kulturno dobro

jednom trećinom

olakšan pristup

25.000 eura

Foto: Matija Milanović/Arhiv

je za 2026. godinu osiguraoza sufinanciranjeu stambenim zgradama te se time svrstao među hrvatske gradove sza te namjene.Od tog iznosanamijenjeno je programu uređenja pročelja, aprogramu ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup.Gradonačelnik Osijekaistaknuo je kako je riječ o ulaganjima koja izravno utječu nagrađana.”, poručio je gradonačelnik Ivan Radić.Javni poziviotvoreni su od 15. travnja do 31. kolovoza 2026., a prijave se podnose putem aplikacije Ministarstva.Javni poziv za sufinanciranje uređenja pročelja odnosi se nakoje su pojedinačnoili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina, uz druge uvjete propisane pozivom. Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave sudjeluju svaka s potroškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici, uz ograničenja i uvjete utvrđene javnim pozivom.Javni poziv za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja zaodnosi se na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje ispunjavaju uvjete propisane pozivom, a cilj mu je poboljšanje pristupačnosti. Grad Osijek sudjeluje u sufinanciranju ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe na svom području u visini jedne trećine ukupnih troškova, pri čemu maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Programom.Više informacija o uvjetima i načinu prijave dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.