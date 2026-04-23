Grad Osijek

Svjetskog dana plesa

besplatnu plesnu večer za umirovljenike

srijedu, 29. travnja 2026.

Gardens,

Ivana Radića

aktivnog života

Besplatne ulaznice

ponedjeljka, 27. travnja 2026.

dvije ulaznice

031/229-105 i 031/229-107

povodomorganizira, koja će se održati ugodine, u dvoranina adresi Josipa Jurja Strossmayera 337 u Osijeku.Događanje se organizira na inicijativu gradonačelnikas ciljem poticanjaosoba starije životne dobi te jačanja njihove društvene uključenosti kroz druženje, glazbu i ples.mogu se preuzeti odgodine, od 9 sati, u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Ulica Ruđera Boškovića 1, do popunjenja kapaciteta dvorane.Svaki umirovljenik može preuzeti najviše, uz uvjet da i on i njegova pratnja imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka. Prilikom preuzimanja potrebno je predočiti osobne iskaznice i dokaz o mirovini.Dodatne informacije dostupne su u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na brojevima telefona