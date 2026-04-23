Osijek slavi Svjetski dan plesa s umirovljenicima
23.04.2026. 8:49
Grad Osijek povodom Svjetskog dana plesa organizira besplatnu plesnu večer za umirovljenike, koja će se održati u srijedu, 29. travnja 2026. godine, u dvorani Gardens, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 337 u Osijeku.
Događanje se organizira na inicijativu gradonačelnika Ivana Radića s ciljem poticanja aktivnog života osoba starije životne dobi te jačanja njihove društvene uključenosti kroz druženje, glazbu i ples.
Besplatne ulaznice mogu se preuzeti od ponedjeljka, 27. travnja 2026. godine, od 9 sati, u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Ulica Ruđera Boškovića 1, do popunjenja kapaciteta dvorane.
Svaki umirovljenik može preuzeti najviše dvije ulaznice, uz uvjet da i on i njegova pratnja imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka. Prilikom preuzimanja potrebno je predočiti osobne iskaznice i dokaz o mirovini.
Dodatne informacije dostupne su u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na brojevima telefona 031/229-105 i 031/229-107.
Foto: Grad Osijek
