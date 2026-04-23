Foto: OBŽ

U sjedištuodržan je radni sastanak s predsjednikom Hrvatskog saborai potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom obrane, na kojem su, uz županicu, sudjelovali i gradonačelnik Grada Osijeka, gradonačelnik grada Đakovate naši saborski zastupnici.Na sastanku se razgovaralo o aktualnim projektima i razvojnim aktivnostima na području Osječko-baranjske županije, ukupne vrijednosti veće od, s naglaskom na ključne investicije koje dugoročno utječu nagrađana.Poseban naglasak stavljen je navrijedan više od, kojim se kroz19 osnovnih škola stvaraju uvjeti za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Također, istaknuta je izgradnja nove zgradeu Osijeku, kao i daljnje planirane investicije u obrazovni sustav.Županica Tramišak istaknula je sve trenutačne i planirane strateške projekte, kao ikoji se događa na području naše županije, a ukupne vrijednosti, u projektima koji čine značajnu promjenu te evidentno mijenjaju vizure cijelog ovog područja.Razgovaralo se i o realizaciji jednog odu zdravstvu – izgradnji novog, procijenjene vrijednosti 854 milijuna eura, za koji su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi darovanjem zemljišta KBC-u od strane Osječko-baranjske županije.U području demografije predstavljen je program „“, usmjeren na stambenokroz izgradnju kuća i stambenih zgrada te dodjelu, dok je u gospodarskom segmentu istaknut program potpora za preradbene kapacitete u mlinskoj industriji, s ciljem povećanja dodane vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i jačanja prehrambene sigurnosti.- rekao je predsjednik Sabora Jandroković.Dio razgovora odnosio se i na projekt, kao i na ulaganja u, uključujući proširenje kapacitetadodatno su potvrđeni rastom broja poduzetnika i obrta te smanjenjem nezaposlenosti, kao i kontinuiranim rastom turističkih pokazatelja na području županije.- poručio je ministar Anušić.U drugom dijelu posjeta, uodržan je radni sastanak s gradonačelnikom, nakon čega su obiđeni radovi na rekonstrukciji i dogradnjite projektDječjeg vrtića Cvrčak.Na području grada Belog Manastira, Osječko-baranjska županija i partneri provode investicije vrijedne više od, pri čemu je poseban naglasak na ulaganjima u. Projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Šećerana, vrijedan, omogućit će prelazak na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu, dok je u pripremi i projekt dogradnje, procijenjene vrijednostiUz to, provode se ivrtićkih kapaciteta,te nabavu, čime se dodatno podiže standard javnih usluga i kvaliteta života građana.Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom razvojnih projekata i investicija koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova županije te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život svih njezinih stanovnika.