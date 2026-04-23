Sastanak državnog vrha i županije: Projekti vrijedni više od milijardu eura mijenjaju istok Hrvatske
23.04.2026. 8:09
U sjedištu Osječko-baranjske županije održan je radni sastanak s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom obrane Ivanom Anušićem, na kojem su, uz županicu Natašu Tramišak, sudjelovali i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić, gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić te naši saborski zastupnici.
Na sastanku se razgovaralo o aktualnim projektima i razvojnim aktivnostima na području Osječko-baranjske županije, ukupne vrijednosti veće od jedne milijarde eura, s naglaskom na ključne investicije koje dugoročno utječu na razvoj gospodarstva i kvalitetu života građana.
Poseban naglasak stavljen je na najveći investicijski ciklus u obrazovanju vrijedan više od 74 milijuna eura, kojim se kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje 19 osnovnih škola stvaraju uvjeti za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Također, istaknuta je izgradnja nove zgrade I. gimnazije u Osijeku, kao i daljnje planirane investicije u obrazovni sustav.
Županica Tramišak istaknula je sve trenutačne i planirane strateške projekte, kao i veliki investicijski val koji se događa na području naše županije, a ukupne vrijednosti veće od milijardu eura, u projektima koji čine značajnu promjenu te evidentno mijenjaju vizure cijelog ovog područja.
Razgovaralo se i o realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zdravstvu – izgradnji novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, procijenjene vrijednosti 854 milijuna eura, za koji su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi darovanjem zemljišta KBC-u od strane Osječko-baranjske županije.
U području demografije predstavljen je program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, usmjeren na stambeno zbrinjavanje mladih obitelji kroz izgradnju kuća i stambenih zgrada te dodjelu financijskih potpora, dok je u gospodarskom segmentu istaknut program potpora za preradbene kapacitete u mlinskoj industriji, s ciljem povećanja dodane vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i jačanja prehrambene sigurnosti.
- Razgovarali smo o unapređivanju poljoprivredne proizvodnje, kako bismo dosegnuli samodostatnost, posebice u ovim zahtjevnim i složenim vremenima. Od Sabora puna potpora u ovom programu, a mi ćemo kao zakonodavci učiniti sve što možemo za bolji život građana - rekao je predsjednik Sabora Jandroković.
Dio razgovora odnosio se i na projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, kao i na ulaganja u socijalnu skrb, uključujući proširenje kapaciteta domova za starije osobe i razvoj novih socijalnih usluga.
Pozitivni gospodarski trendovi dodatno su potvrđeni rastom broja poduzetnika i obrta te smanjenjem nezaposlenosti, kao i kontinuiranim rastom turističkih pokazatelja na području županije.
- Županija ima apsolutno sve pozitivne trendove zajedno sa svim našim gradovima i općinama, posebno moram naglasiti Grad Osijek. Oni su okosnica razvoja istoka Hrvatske i tako će to i biti, tako ćemo nastaviti raditi zajedno s Vladom, Saborom, našom saborskom većinom, s gradonačelnicima i načelnicima te sudjelovati u razvoju i nastavku prosperiteta i uspona Osječko-baranjske županije u cjelini. Brojke ne lažu, one su egzaktne i jasno pokazuju napredak, tako će se on nastaviti zahvaljujući svima nama i vama koji sudjelujete u projektima - poručio je ministar Anušić.
U drugom dijelu posjeta, u Belom Manastiru održan je radni sastanak s gradonačelnikom Igorom Pavelićem, nakon čega su obiđeni radovi na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Šećerana te projekt proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića Cvrčak.
Na području grada Belog Manastira, Osječko-baranjska županija i partneri provode investicije vrijedne više od 14 milijuna eura, pri čemu je poseban naglasak na ulaganjima u obrazovanje. Projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Šećerana, vrijedan 3,015 milijuna eura, omogućit će prelazak na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu, dok je u pripremi i projekt dogradnje Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, procijenjene vrijednosti 7 milijuna eura.
Uz to, provode se i projekti proširenja vrtićkih kapaciteta, ulaganja u domove za starije osobe te nabavu medicinske opreme, čime se dodatno podiže standard javnih usluga i kvaliteta života građana.
Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom razvojnih projekata i investicija koje doprinose ravnomjernom razvoju svih dijelova županije te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život svih njezinih stanovnika.
Foto: OBŽ
