Servisne informacije [23. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
23.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Tenja
od 8:30 do 11:30 sati - ulica tome matića 32, 32/a, 34, 34/a, 34/b, 36-38 par, 40/a, zagrebačka 1, 1/a, 3, 3/a, 5, 5/a, 5/b, 7-9 nep, 9/a, 11-15 nep, 15/a, 15/b, 17, 17/a, 19-21 nep, 21/a, 23
Višnjevac
od 8:30 do 13:00 sati - bosanska 8-12 par, 16-18 par, 30, 37/ts, petra zoranića 40-42 par, ulica petra svačića 49, 49/a, 51-57 nep
Josipovac
od 8:00 do 9:00 sati - Sunčana 2-12 par, 20-34 par, 40-54 par, 1, 1/b, 3-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 9/a, 9/b, 11, 11/a, 13-33 nep, 37
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Jug II
od 9:00 do 13:00 sati - Bračka ulica ( kbr. 105-181/74-132a), Brijunska ulica, Korčulanska ulica ( kbr. 6-32), Krčka ulica, Lopudska ulica, Srijemska ulica ( kbr. 27-57/38-82)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-28.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [23.-29.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- Festival znanosti [2026.]
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- GISKO: Noć knjige [program, 2026.]
- Knjižnica Centra za kulturu Čepin: Noć knjige [2026.]
- Muzej Slavonije Osijek: Stručno vodstvo za građanstvo kroz izložbu "Historija zaborava"
- FFOS: Radionica pisanja poezije
- Svjetski dan knjige: DOKKICA, dekica i pričica – i koja u parku ptičica
- FOODCOOLTOUR ponovno stavlja Osijek u središte europske i hrvatske rasprave o sigurnosti hrane
- EFOS: 15. Region, Entrepreneurship, Development (RED) konferencija
- Akademija za umjetnost i kulturu: Promocija knjige "Čudo kvadrata, magija oblačića"
- Proljeće u punom cvatu - Proljetni sajam u Poljoprivrednoj školi
