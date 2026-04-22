Tržišna inspekcija Državnog inspektorata

Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena

Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene

4.806 inspekcijskih nadzora

U 74,06% nadzora nisu utvrđene nepravilnosti, dok su u 25,94% slučajeva utvrđene povrede, i to:

provodi nadzore nad primjenomodređenih proizvoda i kategorija proizvoda u trgovini na malo, koja je na snazi od 1. prosinca 2025. Odlukom se određuju najviše dopuštene cijene određenih proizvoda i kategorija te obveze trgovaca u informiranju potrošača, s ciljem ublažavanja poremećaja na tržištu i zaštite opskrbe.Također, od 15. svibnja 2025. na snazi je, kojom se propisuje obvezna objava cjenika na mrežnim stranicama trgovaca i dodatno označavanje cijena radi veće transparentnosti i zaštite potrošača.U razdoblju od 7. veljače 2025. do 17. travnja 2026. obavljeno je ukupno- za 4.350 proizvoda nije istaknuta propisana oznaka,- 399 proizvoda prodavano je iznad najviše dopuštene cijene,- u 865 kategorija nije osigurana barem jedna stavka po propisanoj cijeni,- utvrđene su 343 povrede vezane uz neadekvatno informiranje potrošača (plakati i odvojeni dijelovi).