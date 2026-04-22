Proljeće u znaku K-HNK gostovanja i susreta
22.04.2026. 15:33
Proljeće u HNK-u u Osijeku je intenzivno, u znaku razmjene i susreta - na gostovanja odlazimo, ali i s jednakim veseljem otvaramo vrata naše pozornice.
Nakon premijere prije nešto više od dva mjeseca, predstava Dok zvijezde ne padnu, u režiji Saše Broz, nastavlja svoj scenski život i izvan Osijeka. Publika HNK-a Ivana pl. Zajca u Rijeci imat će ju priliku gledati u subotu, 25. travnja, a samo dva dana kasnije, u ponedjeljak, 27. travnja, gostujemo i u HNK u Varaždinu s istim naslovom.
Istodobno, također u okviru i zahvaljujući K-HNK konzorciju Ministarstva kulture i medija RH, osječka publika dočekuje drage kazališne goste i kolege.
U ponedjeljak, 8. lipnja na repertoaru je predstava nastala na temelju nagrađenog teksta Lidije Deduš - Drvene ptice, koprodukcija varaždinskoga i zagrebačkoga HNK-a - u režiji baš za ovu inscenaciju Nagradom hrvatskog glumišta nagrađenog Ivana Plazibata, a u četvrtak, 11. lipnja stiže kultni Balkanski špijun Dušana Kovačevića, u izvedbi riječkoga ansambla.
Riječ je o susretima koji nadilaze puku razmjenu naslova - oni su prostor dijaloga, usporedbi, novih čitanja i kazališne živosti koja se ne zaustavlja na granicama gradova. Upravo u tim kretanjima kazalište potvrđuje svoju prirodu: ono je uvijek i putovanje i dolazak.
Vidimo se - u Osijeku, Rijeci i Varaždinu.
Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku
