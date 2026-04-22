Dok zvijezde ne padnu

Saše Broz

HNK-a Ivana pl. Zajca u Rijeci

ponedjeljak, 8. lipnja

Lidije Deduš - Drvene ptice

četvrtak, 11. lipnja

Balkanski špijun Dušana Kovačevića

Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Proljeće uje intenzivno, u znaku- na gostovanja odlazimo, ali i s jednakim veseljem otvaramo vrata naše pozornice.Nakon premijere prije nešto više od dva mjeseca, predstava, u režiji, nastavlja svoj scenski život i izvan. Publikaimat će ju priliku gledati u subotu, 25. travnja, a samo dva dana kasnije, u ponedjeljak, 27. travnja, gostujemo i u HNK u Varaždinu s istim naslovom.Istodobno, također u okviru i zahvaljujući K-HNK konzorciju, osječka publika dočekuje drage kazališne goste i kolege.na repertoaru je predstava nastala na temelju nagrađenog teksta, koprodukcija varaždinskoga i zagrebačkoga HNK-a - u režiji baš za ovu inscenaciju Nagradom hrvatskog glumišta nagrađenog Ivana Plazibata, a ustiže kultni, u izvedbi riječkoga ansambla.Riječ je o susretima koji nadilaze puku razmjenu naslova - oni su prostor dijaloga, usporedbi, novih čitanja i kazališne živosti koja se ne zaustavlja na granicama gradova. Upravo u tim kretanjima kazalište potvrđuje svoju prirodu: ono je uvijek i putovanje i dolazak.Vidimo se - u Osijeku, Rijeci i Varaždinu.