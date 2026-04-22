Baby Lasagna stiže na 27. izdanje Pannonian Challengea, a nova generacija publike raste uz Future Rider
22.04.2026. 13:48
27. izdanje Pannonian Challengea održat će se 12. i 13. lipnja u Osijeku, a okupit će vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina.
U subotu, 13. lipnja, u dvorani Gradski vrt publiku očekuje nastup Baby Lasagne, koji po prvi put dolazi u Osijek, uz nezaobilazne Let 3 i TBF.
Uz koncertni program, održat će se i BMX, skate i inline natjecanja u skate parku na lijevoj obali Drave. Poseban značaj ima BMX natjecanje u C1 kategoriji što znači da će sportaši u osječkom skate parku prikupljati bodove za Olimpijske igre u Los Angelesu. Ulaz na sportski dio programa je besplatan, dok su ulaznice za koncert dostupne putem sustava Entrio.
No, ovogodišnji Pannonian počinje i prije samog festivala, događajem koji gradi novu generaciju publike.
Future Rider, održava se 16. svibnja u skate parku u Osijeku, a zamišljen je kao uvod u Pannonian Challenge. Riječ je o dinamičnom programu za djecu od 7 do 14 godina koji uključuje otvoreni trening i natjecanje na prilagođenom poligonu, uz vodstvo trenera Roka Jelaske i pro BMX vozača Juana Pabla Rojasa. Kroz sudjelovanje na Future rideru najmlađi će imati priliku ostvariti kontakt s kulturom festivala i sportskog natjecanja, a najspretnije bicikliste očekuju i nagrade.
Pannonian Challenge tako i ove godine potvrđuje da nije samo sportski i glazbeni događaj, već platforma koja kontinuirano razvija zajednicu, od najmlađih sudionika do publike koja već godinama ne propušta početak ljeta u Osijeku.
Vidimo se u skate parku u Osijeku!
Foto: Pannonian
