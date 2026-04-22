Crveno svjetlo ga nije zaustavilo: 90-godišnji romobilist izazvao sudar u Ulici Hrvatske Republike
22.04.2026. 10:49
U Ulici Hrvatske Republike u Osijeku jučer oko 13.05 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 90-godišnji vozač električnog romobila, a koji se kretao nogostupom.
Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, nije se zaustavio na crveno svjetlo na semaforu, već se nastavio kretati preko kolnika Ulice Hrvatske Republike te je romobilom udario u osobni automobil, kojim je upravljao 70-godišnjak. Vozač električnog romobila pao je na kolnik i zadobio lake tjelesne ozlijede. 90-godišnji vozač romobila na glavi nije imao kacigu, izvijestili su iz policije.
Kod oba vozača alkotestom nije utvrđena reakcija na alkohol.
Zbog izazivanja prometne nesreće 90-godišnjaku slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 390 eura, kazna za kacigu - 30 eura, kazna za vožnju romobilom po površini koja nije namijenjena za promet električnih romobila - 30 eura te zbog nepostupanja po prometnim svjetlima - 30 eura.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
