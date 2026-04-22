Objavljena je nova prosječna plaća Hrvata
22.04.2026. 13:08
U veljači 2026. prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1 527 eura. U odnosu na siječanj porasla je nominalno za 1,1% (realno 0,8%), a na godišnjoj razini za 7,8% (realno 3,9%). Najviša neto plaća bila je u farmaceutskoj proizvodnji (4 281 €), a najniža u proizvodnji odjeće (988 €).
Prosječna bruto plaća iznosila je 2 139 eura, što je 1,2% više nego u siječnju (realno 0,9%) te 8,9% više nego godinu prije (realno 4,9%). Najviša bruto plaća također je zabilježena u farmaceutskoj proizvodnji (6 884 €), a najniža u proizvodnji odjeće (1 314 €).
U veljači je zabilježeno prosječno 157 plaćenih sati (9,8% manje nego u siječnju). Najviše sati ostvareno je u vodnom prijevozu (169), a najmanje u djelatnostima upravljanja i održavanja zgrada te uređenja krajolika (138).
Prosječna neto satnica iznosila je 9,40 eura (+11,1% mjesečno; +7,8% godišnje), a bruto 13,17 eura (+11,2% mjesečno; +8,9% godišnje).
Medijalna neto plaća iznosila je 1 282 eura (-1,7% mjesečno; +9,1% godišnje), dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 750 eura (-2,2% mjesečno; +10,5% godišnje).
Foto: Osijek031.com/Arhiv
