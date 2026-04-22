U veljači 2026. prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je. U odnosu na siječanjje nominalno za 1,1% (realno 0,8%), a na godišnjoj razini za 7,8% (realno 3,9%). Najviša neto plaća bila je u(4 281 €), a najniža u(988 €).Prosječna bruto plaća iznosila je, što jenego u siječnju (realno 0,9%) tenego godinu prije (realno 4,9%). Najviša bruto plaća također je zabilježena u(6 884 €), a najniža u(1 314 €).U veljači je zabilježeno prosječno(9,8% manje nego u siječnju). Najviše sati ostvareno je u(169), a najmanje u(138).Prosječna neto satnica iznosila je(+11,1% mjesečno; +7,8% godišnje), a bruto(+11,2% mjesečno; +8,9% godišnje).Medijalna neto plaća iznosila je(-1,7% mjesečno; +9,1% godišnje), dok je medijalna bruto plaća iznosila(-2,2% mjesečno; +10,5% godišnje).