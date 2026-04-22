Državni inspektorat Republike Hrvatske

SAMYANG Cup Inst. Noodle Hot Chicken Carbonara

povećane količine 3-MCPD-a i glicidil estera masnih kiselina

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

ne konzumiraju

vrate u trgovinu

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda, 6x80g (Instant buldak karbonara zdjelica SAMYANG 80 g ), LOT broja H W3, najbolje upotrijebiti do 28. 8. 2026. zbog. Proizvods Uredbom 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.Dobavljač: Asian Food Group B.V., NizozemskaMaloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., ZagrebZemlja podrijetla: Južna KorejaObavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podaci.Zbog zaštite potrošača mole se kupci da proizvod 73990 SAMYANG Cup Inst. Noodle Hot Chicken Carbonara, 6x80g (Instant buldak karbonara zdjelica SAMYANG 80 g )te da proizvodPekinška Patka, Vlaška 79 kako bi dobili povrat novca.