Opasni spojevi u rezancima – proizvod povučen
22.04.2026. 12:09
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda SAMYANG Cup Inst. Noodle Hot Chicken Carbonara, 6x80g (Instant buldak karbonara zdjelica SAMYANG 80 g ), LOT broja H W3, najbolje upotrijebiti do 28. 8. 2026. zbog povećane količine 3-MCPD-a i glicidil estera masnih kiselina. Proizvod nije u skladu s Uredbom 2023/915 оd 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Asian Food Group B.V., Nizozemska
Maloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb
Zemlja podrijetla: Južna Koreja
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podaci.
Zbog zaštite potrošača mole se kupci da proizvod 73990 SAMYANG Cup Inst. Noodle Hot Chicken Carbonara, 6x80g (Instant buldak karbonara zdjelica SAMYANG 80 g ) ne konzumiraju te da proizvod vrate u trgovinu Pekinška Patka, Vlaška 79 kako bi dobili povrat novca.
