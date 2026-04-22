Vijesti::Communis
Osječko-baranjska županija donijela je rješenje za drugi segment Programa „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“, kojim će se za prvih 68 mladih obitelji dodijeliti ukupno 369.000 eura bespovratnih sredstava.

Riječ je o mjeri usmjerenoj na izravnu financijsku potporu mladima, kroz koju se dodjeljuju sredstva u iznosu od 3.000 do 10.000 eura za izgradnju, rekonstrukciju ili kupnju nekretnine. Cilj ove mjere je potaknuti rješavanje stambenog pitanja, osigurati kvalitetnije uvjete života te dodatno potaknuti ostanak i proširenje obitelji na području naše Osječko-baranjske županije.

Ovaj segment Programa provodi se putem javnog poziva, a velik interes prijavitelja potvrđuje potrebu za ovakvim mjerama koje izravno doprinose demografskoj obnovi i ravnomjernom razvoju svih dijelova županije.

Rješenje o dodjeli sredstava dostupno je na službenim mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije, u okviru Upravnog odjela za stambenu politiku, obitelj i mlade.

Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi mjere usmjerene na stvaranje poticajnog okruženja za mlade obitelji, s ciljem dugoročnog razvoja i jačanja zajednice.


Foto: OBŽ


