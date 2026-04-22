Osijek u središtu europskog streljaštva ovog proljeća
22.04.2026. 10:06
Osijek će od 30. travnja do 20. svibnja 2026. godine ponovno postati središte europskog streljaštva, ugostivši prestižno Europsko prvenstvo u disciplinama 25 m, 50 m, 300 m i shotgun za uzrast U-18.
Riječ je o jednom od najvećih sportskih događaja godine u Hrvatskoj, koji će u grad na Dravi privući više od 600 vrhunskih strijelaca iz čak 40 europskih zemalja. očekuje se više od 1000 nastupa sportaša što je iznimno velik broj i za ovako velika natjecanja. Tijekom gotovo tri tjedna boravka u Osijeku, natjecatelji će se nadmetati u nizu atraktivnih disciplina, dok će grad istovremeno živjeti u ritmu vrhunskog sporta.
Osim u prostorima same zgrade streljane Pampas na poziciji za strijelce na 300 metara, natjecanje će se održati i za discipline na 50 i 25 metara u posebno pripremljenom velikom šatoru od čak 3200 kvadrata, a pripreme samog šatora su u završnoj fazi.
Velik interes za ovo natjecanje već se osjeća i kroz popunjenost smještajnih kapaciteta. Hoteli u Osijeku su očekivano gotovo u potpunosti rezervirani, a značajan broj gostiju smještaj sada već pronalazi i u okolnim mjestima u Slavoniji i Baranji, što dodatno potvrđuje snažan gospodarski i turistički učinak ovakvih međunarodnih događanja.
Borilišta na Pampasu se pripremaju za dolazak velikog broja natjecanja i svakim danom prostor na kojem će natjecatelji ostvarivati svoje vrhunske rezultate izgleda sve bolje.
Natjecanja će biti dostupna široj publici putem sportskih televizijskih prijenosa i specijaliziranih kanala koji tradicionalno prate streljačke sportove, čime će Osijek i Hrvatska dobiti dodatnu međunarodnu vidljivost.
Prvi dolasci natjecatelja očekuju se već 30. travnja, kada počinju i natjecanja u atraktivnim disciplinama na 300 metara, koja redovito privlače posebnu pozornost publike i stručne javnosti.
Organizator ovog velikog sportskog događaja je Građansko streljačko društvo Osijek 1784, najstarije sportsko društvo u Hrvatskoj, osnovano davne 1784. godine. Danas je prepoznato kao vrhunski organizator međunarodnih natjecanja na modernoj streljani Pampas, uz kontinuirano ostvarivanje zapaženih rezultata na europskoj razini te predano očuvanje bogate tradicije streljaštva.
Europsko prvenstvo u Osijeku još je jedna potvrda da grad na Dravi zauzima važno mjesto na karti europskog sporta, ali i da Hrvatska uspješno organizira događaje najviše razine.
Foto: EPSO
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)