Foto: EPSO

ćegodine ponovno postati središte, ugostivši prestižnoRiječ je o jednom odgodine u Hrvatskoj, koji će u grad na Dravi privući više odiz čak 40 europskih zemalja. očekuje se više odsportaša što je iznimno velik broj i za ovako velika natjecanja. Tijekom gotovou Osijeku, natjecatelji će se nadmetati u nizu, dok će grad istovremeno živjeti u ritmu vrhunskog sporta.Osim u prostorima same zgradena poziciji za strijelce na 300 metara, natjecanje će se održati i za discipline na 50 i 25 metara u posebno pripremljenom velikom šatoru od čak 3200 kvadrata, a pripreme samog šatora su u završnoj fazi.za ovo natjecanje već se osjeća i kroz popunjenost smještajnih kapaciteta. Hoteli u Osijeku su očekivano gotovo u, a značajan broj gostiju smještaj sada već pronalazi i u okolnim mjestima u Slavoniji i Baranji, što dodatno potvrđuje snažan gospodarski i turistički učinak ovakvih međunarodnih događanja.Borilišta na Pampasu se pripremaju za dolazaki svakim danom prostor na kojem će natjecatelji ostvarivati svoje vrhunske rezultate izgleda sve bolje.Natjecanja će biti dostupna široj publici putem sportskih televizijskih prijenosa i specijaliziranih kanala koji tradicionalno prate streljačke sportove, čime će Osijek i Hrvatska dobiti dodatnuPrvi dolasci natjecatelja očekuju se već 30. travnja, kada počinju i natjecanja u atraktivnim disciplinama na, koja redovito privlače posebnu pozornost publike i stručne javnosti.Organizator ovog velikog sportskog događaja je, najstarije sportsko društvo u Hrvatskoj, osnovano davne 1784. godine. Danas je prepoznato kaomeđunarodnih natjecanja na modernoj streljani Pampas, uz kontinuirano ostvarivanje zapaženih rezultata na europskoj razini te predano očuvanje bogate tradicije streljaštva.Europsko prvenstvo u Osijeku još jeda grad na Dravi zauzimana karti europskog sporta, ali i da Hrvatska uspješno organizira događaje najviše razine.