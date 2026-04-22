Plesni klub "Bolero" Osijek ponovo ima svjetske prvake!
22.04.2026. 8:27
WADF (World Artistic Dance Federation) Svjetsko prvenstvo u kombinaciji karipskih i latinsko - američkih plesova održano je u Varšavi 10. - 12. travnja 2026.
Više od 2000 najboljih umjetničkih plesača iz 30 zemalja, više od 5000 plesnih koreografija, tri dana punih plesa od ranih jutarnjih sati do kasnih noćnih sati obilježilo je ovo svjetsko prvenstvo u organizaciji trenutačno najveće i najbrojnije svjetske umjetničke plesne organizacije WADF (World Artistic Dance Federation).
Kao jedan od manjih klubova na ovom svjetskom prvenstvu PK Bolero nastupio je s 3 natjecatelja reprezentativaca iz Osijeka, s oko 10 koreografija i ostvarili nestvaran uspjeh osvojivši 2 zlata, 1 srebro uz još nekoliko finala i polufinala.
Želimo zahvaliti Gradu Osijeku, Gradu Đakovo i Osječko - baranjskoj županiji na podršci u ovom kompleksnom i zahtjevnom projektu. Posebnu čast WADF (World Artistic Dance Federation) dodijelio je plesnom sucu iz Hrvatske Igoru Vajnbergeru (Osijek) koji je bio dio sudačkog panela. Osvojeni rezultati plod su iznadprosječnog zalaganja i truda naših reprezentativaca plesača, njihovih roditelja koji ih podržavaju i prate u njihovim nastojanjima i radu te stručnog tima Plesnog kluba "Bolero", kažu iz kluba.
Hrvatsku i Plesni klub "Bolero" predstavljali su u karipskim plesovima (Salsa, Bachata, Merengue) te ostvarili izuzetne rezultate:
Rezultati:
Gabriel Mihalik - Svjetsko prvenstvo solo, kombinacija karipskih plesova (Salsa, Bachata, Merengue) youth - 1. mjesto
Tonka Cerovečki - Marijić - Svjetsko prvenstvo solo, kombinacija karipskih plesova (Salsa, Bachata) adults - 4. mjesto
Eva Manci - Svjetsko prvenstvo u kombinaciji karipskih plesova (Salsa, Bachata) youth - 21. mjesto
Gabriel Mihalik - Tonka Cerovečki - Marijić
Svjetski kup plesni par
- Salsa - 1. mjesto
- Bachata - 2. mjesto
Foto: PK Bolero
