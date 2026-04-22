Servisne informacije [22. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
22.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, još ujutro ponegdje malo kiše. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti kratkotrajnih pljuskova. Jutarnja temperatura 6°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 13:00 sati - Istarska 2-10 par, Otokara Keršovanija 2, 2/a, 4-10 par, 10/b, Park kralja Držislava 1, Ulica Dobriše Cesarića 2-8 par, 8/a, 8/b, 10-12 par, 12/a, 14-28 par, 1-11 nep, 11/a, 13, Ulica kralja Zvonimira 1, 1/a, Vukovarska cesta 27/c, 27/d
Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Osječka 25, 29-63 nep, Psunjska 2/a, Bana Josipa Jelačića 113, Kralja Zvonimira 105-117 nep, 121-145 nep
od 8:30 do 12:30 sati - Kralja Tomislava 2/f, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 6-18 par, 18/a, 20, 20/a, 22-24 par, 24/b, 24/c, 26, 30, 30/a, 32, 36-38 par, 38/a, 42/a, 44-54 par, 54/a, 56, 56/a, 58, 58/a, Kralja Zvonimira 7/a, 9, 9/a, 11-19 nep, 19/a, 21-23 nep, 23/a, 25-29 nep, 29/a, 31-35nep, 35/a, 37, 37/a, 39, 39/a, 41, 41/a, 43, 43/a, 45-55 nep, 59-69 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Hrvatskih obrambenih snaga 30, 36-38 par, 7-11 nep, 35-37 nep, Bara 1-11 nep, 15, 19, Eugena Kumičića 2-12 par, 1-11 nep, Ivana Mažuranića 24-48 par, Pustara ritić 2, 16-18 par, 22, 23, Tina Ujevića 2-10 par, 1-9 nep, Ulica grada Vukovara 18/b, 87, 91-101 nep, 105/a, 109, 109/a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-28.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [16.-22.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- Festival znanosti [2026.]
- FFOS: Koncertni ciklus Panona Muziko tra Edukado
- Knjižnica Nova: Predstavljanje knjige autora Nevena Zelića „Heda Stern“
- Knjižnica Centra za kulturu Čepin: Noć knjige [2026.]
- Dan otvorenih vrata Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas" Osijek [2026.]
DHMZ prognoza: Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, još ujutro ponegdje malo kiše. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti kratkotrajnih pljuskova. Jutarnja temperatura 6°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 13:00 sati - Istarska 2-10 par, Otokara Keršovanija 2, 2/a, 4-10 par, 10/b, Park kralja Držislava 1, Ulica Dobriše Cesarića 2-8 par, 8/a, 8/b, 10-12 par, 12/a, 14-28 par, 1-11 nep, 11/a, 13, Ulica kralja Zvonimira 1, 1/a, Vukovarska cesta 27/c, 27/d
Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Osječka 25, 29-63 nep, Psunjska 2/a, Bana Josipa Jelačića 113, Kralja Zvonimira 105-117 nep, 121-145 nep
od 8:30 do 12:30 sati - Kralja Tomislava 2/f, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 6-18 par, 18/a, 20, 20/a, 22-24 par, 24/b, 24/c, 26, 30, 30/a, 32, 36-38 par, 38/a, 42/a, 44-54 par, 54/a, 56, 56/a, 58, 58/a, Kralja Zvonimira 7/a, 9, 9/a, 11-19 nep, 19/a, 21-23 nep, 23/a, 25-29 nep, 29/a, 31-35nep, 35/a, 37, 37/a, 39, 39/a, 41, 41/a, 43, 43/a, 45-55 nep, 59-69 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Hrvatskih obrambenih snaga 30, 36-38 par, 7-11 nep, 35-37 nep, Bara 1-11 nep, 15, 19, Eugena Kumičića 2-12 par, 1-11 nep, Ivana Mažuranića 24-48 par, Pustara ritić 2, 16-18 par, 22, 23, Tina Ujevića 2-10 par, 1-9 nep, Ulica grada Vukovara 18/b, 87, 91-101 nep, 105/a, 109, 109/a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-28.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [16.-22.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- Festival znanosti [2026.]
- FFOS: Koncertni ciklus Panona Muziko tra Edukado
- Knjižnica Nova: Predstavljanje knjige autora Nevena Zelića „Heda Stern“
- Knjižnica Centra za kulturu Čepin: Noć knjige [2026.]
- Dan otvorenih vrata Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas" Osijek [2026.]
