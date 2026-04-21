Mislio da će se obogatiti preko telefona — ostao bez 32.000 eura!
21.04.2026. 13:48
56-godišnjak je tijekom mjeseca veljače bio u telefonskom kontaktu s nepoznatom osobom koja mu se predstavila kao brokerica te ga lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu da će ostvariti dodatnu zaradu, zbog čega je na nepoznati bankovni račun u više transakcija uplatio ukupno 32.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem, a za to vrijeme pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama!
Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
