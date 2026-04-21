Baranjskog Petrovog Sela i Valpova

53-godišnjak

203 km na sat

660 eura

zabrane

Izmeđujučer u 13.41 sati u nadzoru prometa zaustavljen jekoji se osobnim automobilom kretao brzinom odizvan naselja, na dijelu ceste gdje je brzina ograničena na 90 km na sat, izviejstili su iz policije.Za počinjeni prekršaj slijedi mu novčana kazna odi zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na mjesec dana, a po pravomoćnosti bit će mu pripisana i tri boda.