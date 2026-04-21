53-godišnjak "letio" 203 km/h gdje je ograničenje 90
21.04.2026. 12:30
Između Baranjskog Petrovog Sela i Valpova jučer u 13.41 sati u nadzoru prometa zaustavljen je 53-godišnjak koji se osobnim automobilom kretao brzinom od 203 km na sat izvan naselja, na dijelu ceste gdje je brzina ograničena na 90 km na sat, izviejstili su iz policije.
Za počinjeni prekršaj slijedi mu novčana kazna od 660 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na mjesec dana, a po pravomoćnosti bit će mu pripisana i tri boda.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031