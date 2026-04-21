Na granici otkriveno gotovo 30.000 eura neprijavljene gotovine, izrečena kazna
21.04.2026. 9:00
Ovlašteni carinski službenici spriječili su pokušaj unosa neprijavljene gotovine u carinsko područje Europske unije te su protiv osobe koja je počinila prekršaj poduzete odgovarajuće mjere u skladu s propisima.
Proteklog vikenda, državljanki Bosne i Hercegovine izdan je prekršajni nalog zbog kršenja odredbi članka 41. Zakona o deviznom poslovanju.
Naime, na graničnom prijelazu Stara Gradiška, prilikom ulaska u Europsku uniju, putnica nije prijavila gotovinu u iznosu od 29.200,00 eura, iako je to bila dužna učiniti. Prijava nije izvršena ni u pisanom ni u elektroničkom obliku putem propisanog obrasca, kako nalažu zakonske odredbe.
Zbog utvrđenog prekršaja izrečena joj je novčana kazna u visini od 8.820,00 eura.
Carinska uprava pritom podsjeća da su svi putnici koji ulaze u Europsku uniju obvezni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, čime se doprinosi suzbijanju nezakonitih aktivnosti i očuvanju stabilnosti financijskog sustava.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031