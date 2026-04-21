Ovlašteni carinski službenici

pokušaj unosa

Bosne i Hercegovine

prekršajni nalog

Stara Gradiška

nije prijavila

29.200,00 eura

dužna učiniti

nije izvršena

8.820,00 eura

podsjeća

obvezni prijaviti

Foto: Carinska uprava

spriječili suneprijavljene gotovine u carinsko područje Europske unije te su protiv osobe koja je počinila prekršaj poduzete odgovarajuće mjere u skladu s propisima.Proteklog vikenda, državljankiizdan jezbog kršenja odredbi članka 41. Zakona o deviznom poslovanju.Naime, na graničnom prijelazu, prilikom ulaska u Europsku uniju, putnicagotovinu u iznosu od, iako je to bila. Prijavani u pisanom ni u elektroničkom obliku putem propisanog obrasca, kako nalažu zakonske odredbe.Zbog utvrđenog prekršaja izrečena joj je novčana kazna u visini odCarinska uprava pritomda su svi putnici koji ulaze u Europsku unijugotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, čime se doprinosi suzbijanju nezakonitih aktivnosti i očuvanju stabilnosti financijskog sustava.