Nove cijene goriva od danas: evo koje su cijene dizela, benzina i plavog dizela
21.04.2026. 8:12
Na jučer održanoj sjednici Vlade, predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je nove cijene goriva za iduća dva tjedna. Cijena litre dizela od danas iznosi 1,78 eura, što je sedam centi manje nego sada, a benzin je pojeftinio za dva centa po litri, na 1,64 eura.
Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare od danas je jeftiniji za sedam centi, s cijenom od 1,29 eura za litru.
Kako su izvijestili na sjednici, bez mjera Vlade, cijena eurodizela iznosila bi 1,99 eura ili 21 cent više. Cijena eurosupera bila bi 1,74 eura ili 10 centi više, a plavog dizela 1,36 eura ili sedam centi više.
Premijer Plenković poručio je da će Vlada još jednom, kao što to čini od početka krize na Bliskom istoku i njezinog utjecaja na cijene nafte na svjetskom tržištu, ograničiti cijene naftnih derivata.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
