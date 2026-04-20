Novi cjenik digao buru, Grad reagirao: uplatnice se povlače
20.04.2026. 17:25
U proteklom razdoblju došlo je do značajnog rasta troškova održavanja groblja, zbog čega je bilo nužno prilagoditi model godišnje grobne naknade kako bi sustav mogao uredno i dugoročno funkcionirati, priopćili su iz Ukopa.
Naime, izrađena je i usvojena nova metologija izračuna godišnje grobne naknade, temeljena na stvarnim troškovima održavanja groblja.
Primjena te meteologije rezultirala je razlikama u cijenama koje je, prema uputi gradonačelnika Grad Osijeka potrebno dodatno provjeriti i analizirati kako bi se osigurala njihova potpuna utemeljenost i društvena prihvatljivost.
Nakon dostave prvog dijela uplatnica, a prije dovršetka njihove distribucije, zaprimljene su reakcije građana. Na temelju toga, gradonačelnik je naložio dodatnu provjeru i obustavu primjene do dopune postojećih analiza.
Slijedom navedenog, Ukop povlači dostavljene uplatnice i obustavlja primjenu novog cjenika što znači kako građani koji su zaprimili uplatnice iste nisu dužni platiti.
Svim građanima koji su već podmirili obvezu prema zaprimljenim uplatnicima, novac će biti vraćen.
Iz Ukopa ističu da Ukop od 2010. nije samoodrživ, budući da postojeće cijene ne pokrivaju u cijelosti troškove održavanja i upravljanja grobljima, što dugoročno zahtjeva uspostavu održivog modela.
Grad Osijek će i za ovo razdoblje osigurati značajna sredstva za stabilno funkcioniranje sustava kroz subvenciju, kako bi se zadržala kvaliteta i kontinuitet komunalne usluge bez dodatnog opterećenja za građane.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)