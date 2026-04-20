Vlada objavila nove cijene goriva
20.04.2026. 11:04
Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici objavila je nove cijene goriva, a koje na snagu stupaju nakon ponoći.
Od utorka će vozači plaćati:
Eurosuper 95 - 1,64 eura po litri
Eurodizel - 1,78 eura po litri
Plavi dizel - 1,29 eura po litri
Foto: Osijek031.com/Arhiv
