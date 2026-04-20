Dok Zagreb prednjači, Osijek bilježi skroman odaziv za priuštive stanove
20.04.2026. 10:49
Danas je peti dan otkako građani mogu pokušati doći do povoljnijeg najma stanova, a dosadašnji podaci izgledaju ovako:
Gotovo 900 građana pokazalo je interes za ovaj program – točnije, 886 njih registriralo se putem stranice APN-a. Ipak, konkretan korak dalje napravilo je 164 građana koji su do danas u podne predali službeni zahtjev, doznaje Net.hr.
Trenutačno je u ponudi 385 stanova širom Hrvatske. Riječ je o nekretninama čiji su vlasnici prepustili upravljanje državi kako bi se iznajmljivale po pristupačnijim uvjetima.
Najviše interesa očekivano je u Zagrebu, gdje se nudi 152 stana, a prijavilo se 110 ljudi. U Splitu je situacija obrnuta – samo tri stana, ali čak 10 zainteresiranih.
U Rijeci je dostupno 21 stan, a prijavilo se devet kandidata. Sisak ima šest stanova i sedam prijava, dok se u Puli broj stanova i zainteresiranih poklapa – po pet. U Osijeku je zasad ponuđeno 16 stanova, a interes su pokazale četiri osobe.
Gledano po županijama, najviše prijava dolazi iz Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije (po 10). Slijedi Sisačko-moslavačka s osam prijava, Istarska sa sedam te Zagrebačka s pet. Natječaj je i dalje otvoren.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
