Promjenjiv početak tjedna
20.04.2026. 9:11
Promjena vremena donijela kišu i pad temperature. Novi tjedan u travnju počinje uz promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i grmljavinu. Dnevna temperatura do 15°C.
U utorak će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, osobito u Dalmaciji u prvom dijelu dana gdje su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne se lokalni pljuskovi očekuju i drugdje. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 17°C. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar.
Pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima očekuje nas u srijedu. Jutarnja temperatura bit će do 6°C, a dnevna do 13°C. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar.
S četvrtkom stiže i razvedravanje. Pretežno. vedro vrijeme obilježit će četvrtak i petak. Jutarnja temperatura od 5 do 9°C, a dnevna do 17°C. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)