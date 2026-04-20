Karate kluba Kuna

Eduard Križanović, Edvard Foki, Zvonko Nedeljković, Darko Kovač, Kristijan Nedeljković, Vanesa Varlam i Domagoj Šuster

od bijelo-žutog do ljubičastog pojasa

Za više karate zvanje položili su:

Mirza Topalčević

Josip Perković, Jakov Mišura

Josip Vdovjak, Antun Vdovjak. David Stojanović

Alen Batorek

Daniel Kadleček

Aljoša Saplaić, Nika Lech, Ela Amić, Leon Horvat

Leonarda Šuster

Foto: KK Kune

Proteklog vikenda održano je polaganje osječkog. Polaganje je održano u sportskoj dvorani Gradski vrt, gdje inače Kune obavljaju trenažni proces.Ispitnu komisiju činili su:Zavidne karate vještine pred komisijom, članovima svojih obitelji i prijateljima prikazale su karateke svih uzrasta. Polagalo se za gotovo sve pojaseve. Umjetnost, snaga i odlučnost krasile su polaganje za viši stupanj karate zvanja.9. kyu –8. kyu –7. kyu –6. kyu –5. kyu –4. kyu –3. kyu –Polaganje je demonstracija znanja tijekom kojeg svaki kandidat izvodi program polaganja za određeno karate zvanje, dok ispitivač ocjenjuje njegovu izvedbu. Program se sastoji od određenih karate tehnika, kata i borbi koje je kandidat dužan savladati prije polaganja. Svaki kandidat koji položi za određeno zvanje, stječe pravo na pripadajuću diplomu Hrvatskog karate saveza.