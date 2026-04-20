Kune uspješno položile više stupnjeve zvanja
20.04.2026. 8:29
Proteklog vikenda održano je polaganje osječkog Karate kluba Kuna. Polaganje je održano u sportskoj dvorani Gradski vrt, gdje inače Kune obavljaju trenažni proces.
Ispitnu komisiju činili su: Eduard Križanović, Edvard Foki, Zvonko Nedeljković, Darko Kovač, Kristijan Nedeljković, Vanesa Varlam i Domagoj Šuster.
Zavidne karate vještine pred komisijom, članovima svojih obitelji i prijateljima prikazale su karateke svih uzrasta. Polagalo se za gotovo sve pojaseve od bijelo-žutog do ljubičastog pojasa. Umjetnost, snaga i odlučnost krasile su polaganje za viši stupanj karate zvanja.
Za više karate zvanje položili su:
9. kyu – Mirza Topalčević
8. kyu – Josip Perković, Jakov Mišura
7. kyu – Josip Vdovjak, Antun Vdovjak. David Stojanović
6. kyu – Alen Batorek
5. kyu – Daniel Kadleček
4. kyu – Aljoša Saplaić, Nika Lech, Ela Amić, Leon Horvat
3. kyu – Leonarda Šuster
Polaganje je demonstracija znanja tijekom kojeg svaki kandidat izvodi program polaganja za određeno karate zvanje, dok ispitivač ocjenjuje njegovu izvedbu. Program se sastoji od određenih karate tehnika, kata i borbi koje je kandidat dužan savladati prije polaganja. Svaki kandidat koji položi za određeno zvanje, stječe pravo na pripadajuću diplomu Hrvatskog karate saveza.
Foto: KK Kune
Ispitnu komisiju činili su: Eduard Križanović, Edvard Foki, Zvonko Nedeljković, Darko Kovač, Kristijan Nedeljković, Vanesa Varlam i Domagoj Šuster.
Zavidne karate vještine pred komisijom, članovima svojih obitelji i prijateljima prikazale su karateke svih uzrasta. Polagalo se za gotovo sve pojaseve od bijelo-žutog do ljubičastog pojasa. Umjetnost, snaga i odlučnost krasile su polaganje za viši stupanj karate zvanja.
Za više karate zvanje položili su:
9. kyu – Mirza Topalčević
8. kyu – Josip Perković, Jakov Mišura
7. kyu – Josip Vdovjak, Antun Vdovjak. David Stojanović
6. kyu – Alen Batorek
5. kyu – Daniel Kadleček
4. kyu – Aljoša Saplaić, Nika Lech, Ela Amić, Leon Horvat
3. kyu – Leonarda Šuster
Polaganje je demonstracija znanja tijekom kojeg svaki kandidat izvodi program polaganja za određeno karate zvanje, dok ispitivač ocjenjuje njegovu izvedbu. Program se sastoji od određenih karate tehnika, kata i borbi koje je kandidat dužan savladati prije polaganja. Svaki kandidat koji položi za određeno zvanje, stječe pravo na pripadajuću diplomu Hrvatskog karate saveza.
Foto: KK Kune
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)