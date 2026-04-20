13 medalja za KK Osijek na turniru "Kup Vukovara 2026."
20.04.2026. 8:18
Proteklog vikenda, članovi karate kluba Osijek ostvarili su zapažen rezultat na turniru Kup Vukovara 2026., na kojem je nastupilo 527 natjecatelja iz 40 klubova i 3 države. Ukupno su osvojili 13 medalja – 2 zlatne, 4 srebrne i 7 brončanih, čime su zauzeli 3. mjesto u ukupnom poretku u disciplini kate.
Prva mjesta osvojile su ekipa mlađih učenica (Elena Jelić, Pia Barać i Nina Miličević) i ekipa kadetkinja (Marija Lendić, Ela Tabak i Dunja Molnar).
Srebrna odličja pripala su Tonki Štefić u kategorijama mlađe kadetkinje i kadetkinje kate, Eleni Jelić u kategoriji mlađih učenica kate i kata timu mlađih kadetkinja u sastavu Tara Troskot, Korina Matejašić i Tea Gvozdanović.
Treća mjesta osvojili su Lovro Matejašić u kategoriji učenici kate, Pia Barać u kategoriji mlađe učenice kate, Tia Puljek u kategoriji kadetkinje kate, Franka Mundweil u kategorijama mlađe kadetkinje i kadetkinje kate, Tea Gvozdanović u kategoriji učenice kate i kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Franka Mundweil, Tonka Štefić i Tia Puljek.
Vrijedi izdvojiti prvi nastup kata tima mlađih kadetkinja te kata tima kadetkinja, koji su se na turniru premijerno predstavili u ovom sastavu. Iako im je ovo bilo prvo takvo iskustvo, ostavile su vrlo dobar dojam.
Turnir u Vukovaru još je jednom potvrdio napredak natjecatelja koji iz natjecanja u natjecanje bilježe stabilne rezultate. Ovaj uspjeh dodatni je poticaj za daljnji rad i priprema za nadolazeće izazove.
Foto: KK Osijek
