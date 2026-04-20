Kup Vukovara 2026.

527 natjecatelja

13 medalja

Proteklog vikenda, članoviostvarili su zapažen rezultat na turniru, na kojem je nastupiloiz 40 klubova i 3 države. Ukupno su osvojili– 2 zlatne, 4 srebrne i 7 brončanih, čime su zauzeliu ukupnom poretku u disciplini kate.Prva mjesta osvojile su ekipa mlađih učenica () i ekipa kadetkinja ().Srebrna odličja pripala suu kategorijama mlađe kadetkinje i kadetkinje kate,u kategoriji mlađih učenica kate i kata timu mlađih kadetkinja u sastavuTreća mjesta osvojili suu kategoriji učenici kate,u kategoriji mlađe učenice kate,u kategoriji kadetkinje kate,u kategorijama mlađe kadetkinje i kadetkinje kate,u kategoriji učenice kate i kata tim mlađih kadetkinja u sastavuVrijedi izdvojiti prvi nastup kata tima mlađih kadetkinja te kata tima kadetkinja, koji su se na turniru premijerno predstavili u ovom sastavu. Iako im je ovo bilo prvo takvo iskustvo, ostavile su vrlo dobar dojam.Turnir u Vukovaru još je jednom potvrdiokoji iz natjecanja u natjecanje bilježe stabilne rezultate. Ovaj uspjeh dodatni je poticaj za daljnji rad i priprema za nadolazeće izazove.