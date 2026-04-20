Servisne informacije [20. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
20.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i grmljavinu, prolazno i pojačan vjetar. Jutarnja temperatura 10°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Martina Divalta 56-58 par, 60/a, 64-66 par, 70/a, 72, 76-78 par, 78/a, Vatrogasna ulica 15
od 8:30 do 10:30 sati - Europska Avenija 24, V. Hengla 2p
od 8:30 do 12:30 sati - Dunavska 36-42 par, 46-60 par, Krbavska ulica 8/a, 10-16 par, Ulica sv. Josipa Radnika 21-23 nep, 23/a, Unska 1-25 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-28.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [16.-22.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- Festival znanosti [2026.]
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i grmljavinu, prolazno i pojačan vjetar. Jutarnja temperatura 10°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Martina Divalta 56-58 par, 60/a, 64-66 par, 70/a, 72, 76-78 par, 78/a, Vatrogasna ulica 15
od 8:30 do 10:30 sati - Europska Avenija 24, V. Hengla 2p
od 8:30 do 12:30 sati - Dunavska 36-42 par, 46-60 par, Krbavska ulica 8/a, 10-16 par, Ulica sv. Josipa Radnika 21-23 nep, 23/a, Unska 1-25 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-28.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [16.-22.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [16.-22.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Ljubitelji motora, pažnja: Tjedan testnih vožnji Suzuki modela u Osijeku
- Festival znanosti [2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)