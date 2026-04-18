JVP Osijek pred završetkom obnove: 88% uštede energije i novo navalno vozilo
18.04.2026. 12:13
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin obišao je u petak radove na energetskoj obnovi zgrade Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Osijek, koji su pri samom završetku, a tom je prigodom vatrogascima uručeno i novo navalno vozilo vrijedno gotovo 360.000 eura.
„Radovi ukupne vrijednosti od gotovo 800.000 eura, od čega je 560.000 eura bespovratnih sredstava, pred samim su završetkom. Završeno je oko 90 posto radova, što znači da će u narednih mjesec do dva svi radovi biti završeni“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako zgrada JVP-a predstavlja „drugi dom“ za vatrogasce, naglasivši važnost uvjeta rada u objektu koji je u funkciji 24 sata dnevno.
Govoreći o učincima obnove, istaknuo je kako će se postići značajne energetske uštede.
„Cilj svake energetske obnove je ušteda energije, a ovdje će ona iznositi 88 posto, što je vrlo visok rezultat“, kazao je, navodeći da su izvedeni radovi na novoj ovojnici zgrade, stolariji, toplinskoj podstanici te je na krovu instalirana fotonaponska elektrana snage 70 kilovata.
Zamjenik gradonačelnika Vulin je uručio i ključeve novog navalnog vozila zapovjedniku JVP-a Goranu Ivkoviću, istaknuvši njegov značaj za sustav zaštite i spašavanja.
„Riječ je o najvažnijem, univerzalnom vozilu koje je vrhunski i potpuno opremljeno, što podiže operativnu spremnost vatrogasnih snaga i značajno povećava sigurnost naših sugrađana“, rekao je.
Istaknuo je i kako je JVP Osijek nakon više od 10 godina popunjena sukladno procjeni rizika te da će uskoro imati planiranih 96 vatrogasaca.
Zapovjednik JVP-a Goran Ivković zahvalio je Gradu Osijeku na kontinuiranoj potpori, posebno u segmentu opremanja i zapošljavanja. Naveo je kako je tijekom 2025. i početkom 2026. zaposleno 13 novih vatrogasaca koji će početkom svibnja započeti s turnusnim radom.
Govoreći o novom vozilu, Ivković je rekao kako je riječ o suvremeno opremljenom kamionu s spremnikom za vodu od tri kubika, spremnikom pjenila od 200 litara te opremom za gašenje različitih vrsta požara, uključujući požare električnih baterija, ulja i masti. Vozilo je opremljeno i baterijskim hidrauličkim alatima za tehničke intervencije te opremom za zaštitu dišnih organa.
Inženjer gradilišta tvrtke Zuber d.o.o. Damir Berženi pojasnio je kako su radovi obuhvatili unutarnju i vanjsku obnovu objekta.
„Kompletna obloga zgrade izvedena je po ETICS sustavu s 15 centimetara kamene vune, krov je dodatno izoliran s 20 centimetara, a ugrađeno je i 160 solarnih panela snage 70 kilovata“, rekao je Berženi, dodavši da je zamijenjen i dio energetski neučinkovite stolarije.
Foto: Osijek.hr
