Zamjenik gradonačelnika Osijekaobišao je u petak radove na, koji su pri samom završetku, a tom je prigodom vatrogascima uručeno ivrijedno gotovo“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Dodao je kako zgrada JVP-a predstavlja „“ za vatrogasce, naglasivši važnost uvjeta rada u objektu koji je u funkciji 24 sata dnevno.Govoreći o učincima obnove, istaknuo je kako će se postići značajne energetske uštede.“, kazao je, navodeći da su izvedeni radovi na novoj ovojnici zgrade, stolariji, toplinskoj podstanici te je na krovu instalirana fotonaponska elektrana snage 70 kilovata.Zamjenik gradonačelnika Vulin je uručio i ključeve novog navalnog vozila zapovjedniku JVP-a, istaknuvši njegov značaj za sustav“, rekao je.Istaknuo je i kako je JVP Osijek nakon više od 10 godinasukladno procjeni rizika te da će uskoro imati planiranihZapovjednik JVP-azahvalio je Gradu Osijeku na kontinuiranoj potpori, posebno u segmentu opremanja i zapošljavanja. Naveo je kako je tijekom 2025. i početkom 2026. zaposlenokoji će početkom svibnja započeti s turnusnim radom.Govoreći o novom vozilu, Ivković je rekao kako je riječ oopremljenom kamionu s spremnikom za vodu od tri kubika, spremnikom pjenila od 200 litara te opremom za gašenje različitih vrsta požara, uključujući požare električnih baterija, ulja i masti. Vozilo je opremljeno i baterijskim hidrauličkim alatima za tehničke intervencije te opremom za zaštitu dišnih organa.Inženjer gradilišta tvrtke Zuber d.o.o.pojasnio je kako su radovi obuhvatili unutarnju i vanjsku obnovu objekta.“, rekao je Berženi, dodavši da je zamijenjen i dio energetski neučinkovite stolarije.