Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Ive Tijardovića, Sjenjak, Ulica Hrvatske Republike, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Ulica J. J. Strossmayera od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Gacka ul. od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata
NTL - [ZATVORENO]
BOSO - 6:00 do 00:00 sati

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:134

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa