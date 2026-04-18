Postani sportaš

Lukasa Jukića

Andreja Gribl

Renata Gribl,

Stjepan Rudinski

Ivana Dobrovšak Jukić

Mateja Čehovskog

OŠ Retfala, Arheološkog muzeja Osijek, Jiu Jitsu kluba Tatami i Andreja Jovanovića, Grada Osijeka i Zajednice osječkog sporta, Hrvatskog defolimpijskog odbora – rukometne reprezentacije gluhih, Roberta Seligmana, Marka Dinjara (NK Vardarac), Sportske akademije Osijek i Dragana Franjkovića, Mačevalačkog kluba Dmitar Zvonimir Osijek, Branka i Marije Lozančić, Darka Bilandžića, Oz the art of movement i Zorane Farkaš, Ženskog odbojkaškog kluba Ferivi Višnjevac i Danijela Mazura, Kluba dizača utega Osijek i Petra Bertagnina, Veslačkog kluba Iktus, Igora Vukadinovića Pokija, Filipa Fijale te Momentum bouldera.

Na CMC televiziji premijerno je prikazan glazbeni spot za dječju pjesmu “” u izvedbi mladog Osječanina. Istodobno je spot objavljen i na YouTube kanalu Cro Rec Kids u izdanju Croatia Recordsa.Projekt donosi snažnu poruku djeci i mladima – važnost sporta, kretanja i ustrajnosti kroz zabavan i motivirajući glazbeni sadržaj.Glazbu potpisuje(Gribl Music Creations), tekstaranžman, scenarij, dok su video i fotografija djelo(Studio 55).Spot je realiziran uz sudjelovanje Lukasovih prijatelja izLukas Jukić dolazi iz Osijeka i ima 10 godina. Učenik je 4. razreda OŠ Retfala, a jiu jitsu trenira od pete godine u klubu. Uz sport, svira klavir već tri godine i snimio je pjesmu “Postani sportaš” kao dio edukativno-sportskog glazbenog projekta.Mladi sportaš već je dvije godine za redom prvak Hrvatske u svojoj kategoriji, a iza njega je niz sportskih uspjeha koji potvrđuju njegovu posvećenost i talent.