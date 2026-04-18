Veliki uspjeh osječkog kazališta: tri nagrade za "Balonom iznad Kapadokije"
18.04.2026. 9:39
Predstava „Balonom iznad Kapadokije” osvojila je tri nagrade na netom završenom 19. Festivalu hrvatske drame za djecu "Mali Marulić".
Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku kući se vraća kao jedan od pobjednika festivala, osvojivši čak tri važne nagrade stručnog žirija za predstavu "Balonom iznad Kapadokije". Stručni ocjenjivački sud, u sastavu Ivan Plazibat, Katarina Romac i Silvana Stanić, prepoznao je umjetničku izvrsnost osječkog ansambla i autorskog tima i tako je Nagrada za najbolji originalni dramski tekst dodijeljena Tamari Kučinović za tekst predstave „Balonom iznad Kapadokije“, Nagrada za najbolju režiju pripala je ponovno Tamari Kučinović za režiju naše predstave „Balonom iznad Kapadokije“ (te za predstavu „Dan kad sam postao ptica“ GKL Rijeka), a naš višestruko nagrađivani glumac Gordan Marijanović ponovno je nagrađen Nagradom za najbolju mušku ulogu.
Ovaj uspjeh dobiva dodatno na težini s obzirom na to da je u konkurenciji nastupilo osam vrhunskih kazališta iz cijele Hrvatske, prikazavši najbolje od domaće dramske produkcije za djecu. Čestitamo nagrađenim kolegama iz drugih kazališta i sretni smo što smo bili dio ove prekrasne splitske priče te s nestrpljenjem očekujemo nove susrete s našom dragom publikom u Osijeku, noseći im tri nove festivalske zvjezdice , kažu iz Dječjeg kazališta.
U nastavku donosimo i popis svih nagrađenih:
- za originalni dramski tekst – Tamara Kučinović za predstavu "Balonom iznad Kapadokije“
- za najbolju režiju – Tamara Kučinović za predstave „Balonom iznad Kapadokije“ (DKBMO) i „Dan kad sam postao ptica“ (GKL Rijeka)
- za najbolju žensku ulogu – Lidija Penić – Grgaš za ulogu u predstavi „Lažeš, Melita“ (DK Dubrava)
- za najbolju mušku ulogu – Gordan Marijanović za ulogu u predstavi „Balonom iznad Kapadokije“ (DKBMO)
- za najbolju animatoricu – Lidija Kraljić za ulogu u predstavi „Moris“ (LOFT i UO CLOU)
- za najboljeg animatora – Jure Ruža za uloge u predstavi „Moris“ (LOFT i UO CLOU)
- za najbolje vizualno oblikovanje – Volha Milovič za predstavu „Dan kad sam se pretvorio u pticu“ (GKL Rijeka)
- za najbolju glazbu – Ivana Đula i Luka Vrbanić za predstave „Pita moja mama imate li jedno jaje“ (GKL Split u koprodukciji s Teatrom Poco Loco) i „Dan kad sam se pretvorio u pticu“ (GKL Rijeka)
- za najbolje oblikovanje svjetla – Lucijan Roki za „Pita moja mama imate li jedno jaje“ (GKL Split u koprodukciji s Teatrom Poco Loco)
- za scenski pokret – Damir Klemenić za „Dan kad se dogodilo ništa“ (KLZ)
Nagradu dječjeg žirija za najbolju predstavu, u sastavu Nikica Rušinović, Petar Dragičević, Ani Lešić, Rita Hercegovac i Mila Jukić, osvojila je „Lažeš, Melita“ (Dječje kazalište Dubrava).
