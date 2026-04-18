Ovaj uspjeh dobiva dodatno na težini s obzirom na to da je u konkurenciji nastupilo osam vrhunskih kazališta iz cijele Hrvatske, prikazavši najbolje od domaće dramske produkcije za djecu. Čestitamo nagrađenim kolegama iz drugih kazališta i sretni smo što smo bili dio ove prekrasne splitske priče te s nestrpljenjem očekujemo nove susrete s našom dragom publikom u Osijeku, noseći im tri nove festivalske zvjezdice

Predstava „” osvojila jena netom završenomkući se vraća kao jedan od pobjednika festivala, osvojivši čakstručnog žirija za predstavu "". Stručni ocjenjivački sud, u sastavu, prepoznao je umjetničku izvrsnost osječkog ansambla i autorskog tima i tako jedodijeljenaza tekst predstave „Balonom iznad Kapadokije“,pripala je ponovnoza režiju naše predstave „Balonom iznad Kapadokije“ (te za predstavu „Dan kad sam postao ptica“ GKL Rijeka), a naš višestruko nagrađivani glumacponovno je nagrađen, kažu iz Dječjeg kazališta.- za originalni dramski tekst – Tamara Kučinović za predstavu "Balonom iznad Kapadokije“- za najbolju režiju – Tamara Kučinović za predstave „Balonom iznad Kapadokije“ (DKBMO) i „Dan kad sam postao ptica“ (GKL Rijeka)- za najbolju žensku ulogu – Lidija Penić – Grgaš za ulogu u predstavi „Lažeš, Melita“ (DK Dubrava)- za najbolju mušku ulogu – Gordan Marijanović za ulogu u predstavi „Balonom iznad Kapadokije“ (DKBMO)- za najbolju animatoricu – Lidija Kraljić za ulogu u predstavi „Moris“ (LOFT i UO CLOU)- za najboljeg animatora – Jure Ruža za uloge u predstavi „Moris“ (LOFT i UO CLOU)- za najbolje vizualno oblikovanje – Volha Milovič za predstavu „Dan kad sam se pretvorio u pticu“ (GKL Rijeka)- za najbolju glazbu – Ivana Đula i Luka Vrbanić za predstave „Pita moja mama imate li jedno jaje“ (GKL Split u koprodukciji s Teatrom Poco Loco) i „Dan kad sam se pretvorio u pticu“ (GKL Rijeka)- za najbolje oblikovanje svjetla – Lucijan Roki za „Pita moja mama imate li jedno jaje“ (GKL Split u koprodukciji s Teatrom Poco Loco)- za scenski pokret – Damir Klemenić za „Dan kad se dogodilo ništa“ (KLZ)Nagradu dječjeg žirija za najbolju predstavu, u sastavu Nikica Rušinović, Petar Dragičević, Ani Lešić, Rita Hercegovac i Mila Jukić, osvojila je „Lažeš, Melita“ (Dječje kazalište Dubrava).