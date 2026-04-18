Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo 16. travnja u 23.34 sati kontroliran je 33-godišnji državljanin Ukrajine. Kako se tijekom kontrole utvrdilo da je za njim raspisana potraga zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, uhićen je i doveden u prostorije Policijske postaje Đakovo.

Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljena je pretraga Ukrajinca tijekom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto preko 10.000 eura i 200 USD, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela, izvijestili su iz policije.

Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 9. travnja počinio kazneno djelo prijevare, oštetivši 80-godišnju Đakovčanku za 70.000 eura.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku 17. travnja u 20 sati predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:162

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa