graničnom prijelazu Bajakovo

33-godišnji

raspisana potraga

Policijske postaje Đakovo

10.000 eura i 200 USD

kazneno djelo prijevare

70.000 eura

pritvorskom nadzorniku

Na međunarodnom16. travnja u 23.34 sati kontroliran jedržavljanin Ukrajine. Kako se tijekom kontrole utvrdilo da je za njimzbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, uhićen je i doveden u prostorijeTemeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljena je pretraga Ukrajinca tijekom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto preko, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela, izvijestili su iz policije.Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 9. travnja počinio, oštetivši 80-godišnju Đakovčanku zaOsumnjičeni je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku 17. travnja u 20 sati predanPolicijske uprave osječko-baranjske.