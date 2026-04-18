Drama na Bajakovu: Traženi Ukrajinac uhvaćen s više od 10.000 € u džepu!
18.04.2026. 8:53
Na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo 16. travnja u 23.34 sati kontroliran je 33-godišnji državljanin Ukrajine. Kako se tijekom kontrole utvrdilo da je za njim raspisana potraga zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, uhićen je i doveden u prostorije Policijske postaje Đakovo.
Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljena je pretraga Ukrajinca tijekom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto preko 10.000 eura i 200 USD, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela, izvijestili su iz policije.
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 9. travnja počinio kazneno djelo prijevare, oštetivši 80-godišnju Đakovčanku za 70.000 eura.
Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku 17. travnja u 20 sati predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
