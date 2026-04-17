Pokreni se bez granica: Besplatni treninzi za djecu i mlade u Osijeku
17.04.2026. 16:00
Udruga za promicanje borilačkog sporta i samoobrane Martial Arts Osijek u sklopu projekta SF.3.4.08.07.0158 „Martial Arts Osijek: Inkluzivni borilački program za djecu i mlade“ organizira besplatne treninge u sklopu šest programa za sve zainteresirane. Programi uključuju sportove Krav Maga, Kickboxing, atletika, gimnastika, powerlifting i inkluzivni nogomet.
Otvaramo prijave za tri sportska programa:
- Program "Korak naprijed - Kickboxing radionice"
- Program "Kontrola u pokretu - Atletika za rast i razvoj"
- Program "Igra bez razlike - Nogomet za svakoga"
Tko se može prijaviti?
Poziv je otvoren za: Djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti, djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom, djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju.
Gdje se održava?
Treninzi se održavaju na sljedećim lokacijama:
- (Sportska akademija) Stjepana Radića 58, Osijek
- (CNZD) Ulica bana Josipa Jelačića, Višnjevac
- Duga ulica 66, Briješće
- Drinska ulica 12b, Osijek
Kada krećemo?
Radionice kreću s provedbom od ponedjeljka 20. travnja. Točan raspored održavanja radionica bit će dostavljen svakom sudioniku.
Prijave su moguće osobnim dolaskom u prostorije Udruge na lokaciji Stjepana Radića 58, Osijek svakim radnim danom od 17:00 do 22:00 sati ili putem e-mail [email protected].
Sudjelovanje je besplatno, ali je broj mjesta ograničen! Kriterij odabira sudionika je redoslijed zaprimanja prijava sudionika. Trajanje programa uključuje održavanje 70 treninga.
Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
[klik za uvećanje]
[klik za uvećanje]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)