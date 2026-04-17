Stiže pojeftinjenje goriva: evo koliko će koštati od utorka
17.04.2026. 13:49
Kako je već bilo i najavljeno, od idućeg utorka vozači će gorivo plaćati jeftinije.
RTL Danas je doznao kolike će biti nova cijene goriva:
- Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)
- Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
- Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
Također, dodaju da su još moguće i korekcije jer današnje kotacije nisu uzete u obzir.
RTL Danas je doznao kolike će biti nova cijene goriva:
- Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)
- Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
- Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
Također, dodaju da su još moguće i korekcije jer današnje kotacije nisu uzete u obzir.
