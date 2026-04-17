Užas u Slavoniji: pokosio tri žene pa pobjegao – jedna nije preživjela
17.04.2026. 8:54
U četvrtak oko 20,30 sati u Babinoj Gredi dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su dvije zadobile ozljede.
Naime, prometnu nesreću izazvao je 40-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom njemačkih registarskih oznaka. Zbog kršenja prometnih propisa, u jednom je trenutku prešao vozilom na lijevu stranu kolnika te naletio na tri pješakinje koje su se kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.
Nakon naleta vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenima, već je napustio mjesto događaja. Nedugo nakon prometne nesreće, od strane policijskih službenika pronađen je vozač i teretno vozilo koje se dovodi u vezu s ovim događajem, izvijestili su iz policije.
U prometnoj nesreći, 75-godišnjakinja je u bolnici preminula dok su 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja zadobile lake tjelesne ozljede.
Očevidom na mjestu događaja rukovodila je županijska državna odvjetnica, a slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ove prometne nesreće.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
