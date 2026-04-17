U četvrtak oko 20,30 sati udogodila seu kojoj je jedna osoba, dok su dvije zadobile ozljede.Naime, prometnu nesreću izazvao jekoji je upravljao teretnim automobilom. Zbog kršenja prometnih propisa, u jednom je trenutku prešao vozilom na lijevu stranu kolnika te naletio na tri pješakinje koje su se kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.Nakon naleta vozač seozlijeđenima, već jemjesto događaja. Nedugo nakon prometne nesreće, od strane policijskih službenikaje vozač i teretno vozilo koje se dovodi u vezu s ovim događajem, izvijestili su iz policije.U prometnoj nesreći, 75-godišnjakinja je u bolnicidok su 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja zadobile lake tjelesne ozljede.Očevidom na mjestu događaja rukovodila je županijska državna odvjetnica, a slijedi daljnjeradi utvrđivanja svih okolnosti ove prometne nesreće.