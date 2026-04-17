Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

svečana podjela majstorskih diploma

Stjepana Birovića

Goran Ivanović

Svim kandidatima koji su danas položili majstorski ispit, njih ukupno 60 u 21 zanimanju, upućujem iskrene čestitke, u ime županice Nataše Tramišak i svoje osobno. Osječko-baranjska županija snažno podupire ne samo obrtništvo, nego i gospodarstvo u cjelini. Bez majstora, bez nositelja struka, nema razvoja. Ljudi koji su danas stekli zvanje majstora u svojim zanimanjima jamstvo su da će obrtništvo, ali i malo i srednje poduzetništvo na području naše županije, nastaviti napredovati. Veseli podatak da smo treći u Hrvatskoj po broju položenih majstorskih ispita, a više od 100 kandidata godišnje stekne zvanje majstora u svojim zanimanjima. Posebno nas raduje podatak da je broj obrta s oko 5.000 u razdoblju 2012. i 2013. godine narastao na gotovo 8.000 danas. To je jasan pokazatelj da obrtništvo u našoj županiji kontinuirano jača. Naravno, gospodarstvo od nas to i očekuje. I dalje se suočavamo s nedostatkom radne snage, osobito stručne, no ovakvi majstorski ispiti i nova majstorska zvanja daju nam sigurnost da idemo u dobrom smjeru. Još jednom čestitam svima i pozivam vas da zajedno nastavimo graditi bolju Osječko-baranjsku županiju, snažniji istok Hrvatske i uspješniju Hrvatsku

Stjepan Birović

različitih zanimanja

Mogu istaknuti da smo treća županija u Hrvatskoj po broju položenih majstorskih ispita. Ispred nas su jedino Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka županija, koje su znatno veće, no prema broju pristupnika i položenih ispita držimo visoko treće mjesto. Ono što je važno naglasiti jest da nedostaje velik broj obrtničkih zanimanja, posebno u građevinskom sektoru. Danas je iznimno teško pronaći keramičara, zidara, krovopokrivača ili vodoinstalatera. Na njihove usluge čeka se i potrebno ih je unaprijed rezervirati, što jasno pokazuje kolika je potražnja. Upravo zato nastavljamo raditi na jačanju ovog sektora. Kao što Vlada subvencionira velik dio obrazovanja za obrtnička zanimanja, tako i mi, kroz Obrtničku komoru i udruženja, ulažemo napore da dodatno unaprijedimo taj sustav. Aktivno sudjelujemo u obrazovanju kroz obrtničke škole kako bismo povećali broj kvalificiranih majstora i odgovorili na potrebe tržišta

Danijel Biro

Dosta sam naučio prilikom obrazovanja. Uspješno sam položio sve ispite i svakako mislim da će mi ovo pomoći za dalje

Foto: OBŽ

U prostorijama, održana jekoje su potvrda njihova stručnog usavršavanja i postignuća. Uz predsjednika Obrtničke komore OBŽ, predstavnike Komore i druge goste, podjeli je nazočio i zamjenik županice– kazao je Ivanović.Predsjednik Obrtničke komore OBŽnaglasio je kako su majstorski ispit položili kandidati iz– od auto struke, preko frizera i kozmetičara, do vodoinstalatera i montera centralnog grijanja, kao i drugih pojedinačnih zanimanja. -– rekao je Birović.Majstorsku diplomu dobio je ikoji se za majstorsku obuku odlučio zato što želi naučiti nešto novo i upoznati nove ljude. -– zaključio je Biro.