Moto tim tvrtke Automobili Škojo zadnjih dana intenzivno radi na organizaciji Suzuki Moto Road Showa Osijek 2026., na kojemu će ljubitelji adrenalinskih vožnji na dva kotača moći isprobati najnovije modele motocikala tog japanskog proizvođača.

Riječ je o rijetkoj prigodi da se u realnim prometnim uvjetima testiraju potpuno novi motocikli, pa je potrebno što prije rezervirati svoj termin za vožnje koje će se u Ulici borova 1 u Osijeku odvijati od 20. do 27. travnja 2026. Kako bi prijave bile što jednostavnije, razvili su i digitalni obrazac dostupan na internetu putem kojega je rezervaciju termina moguće obaviti u samo nekoliko klikova i upisivanjem minimalne količine podataka na sljedećem linku.

Na raspolaganju za testiranje bit će novi Suzukijevi modeli:
- GSX–8S,
- GSX–8R,
- GSX–8TT,
- GSX-S1000GT,
- GSX-S1000GX,
- V-Strom DL 800,
- DR-Z 4 SM

Riječ je o motociklima o kojima ljubitelji marke inače sanjaju gledajući fotografije ili video testiranja na društvenim mrežama, a sad imaju mogućnost sami isprobati njihove karakteristike i slobodno pomicati granice.

Bit će to vrhunsko motociklističko iskustvo za sve zaljubljenike u adrenalin i vožnju na dva kotača. Doista je jedinstvena prilika za osjetiti performanse, udobnost i snagu Suzuki motocikala. Željeni termin potrebno je odabrati što ranije jer će Moto tim Automobila Škojo svakog vozača, nakon prijave, povratno kontaktirati i potvrditi.


[Sponzorirani članak]


